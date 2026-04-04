„Toți spunem asta, dar nu respectăm” Ladislau Boloni a dezvăluit ce i-a cerut lui Mircea Lucescu la începutul anului: „Mi-a dat dreptate”

Antrenorul Ladislau Boloni (73 de ani) a vorbit despre Mircea Lucescu (80 de ani), căruia i s-a făcut rău duminică, în cantonamentul naționalei României, și a fost internat la Spitalul Universitar din București.

Vineri, în ziua în care trebuia să se externeze, fostul selecționer a suferit un infarct miocardic acut.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și în primele luni ale acestui an, el fiind internat aproximativ o lună și jumătate în spital.

Ladislau Boloni, despre discuția cu Mircea Lucescu: „ Mi-a dat dreptate, dar apoi am văzut că revine pe bancă”

Boloni a vorbit despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a dezvăluit care a fost ultima sa conversație cu „Il Luce”.

„În primul rând, îi doresc însănătoșire grabnică! Eu am vorbit cu el atunci când era la spital (n.r. – la începutul anului) și spunea că iese din spital, în scurt timp.

Eu îl încurajam să se preocupe de el însuși, în primul rând. I-am și spus că sănătatea este lucrul cel mai important. Bine, cu toții spunem asta, dar nu respectăm tot timpul acest lucru. Nimeni! Spunem, vorbim, dar nu respectăm. Lucescu e unul care tot timpul în viața lui a muncit, a stat pe teren...

Când am vorbit cu el, mi-a dat dreptate, când i-am zis de sănătate. Pe urma, am văzut că, totuși, revine (n.r. – pe banca României pentru meciurile din martie).

M-am bucurat că a revenit, m-am gândit că înseamnă că problemele lui de sănătate au trecut. Acum, iarăși, am auzit că sunt niște complicații”, a declarat Ladislau Boloni, conform sport.ro.

Boloni: „Mă rog la Dumnezeu să iasă din această situație”

Boloni are o relație specială cu Mircea Lucescu. Cei doi au fost colegi de cameră la echipa națională, iar când „Il Luce” a devenit selecționer în 1981 l-a readus pe Loți printre „tricolori”, după ce acesta fusese interzis de regimul comunist.

„Nu mă gândesc o secundă, în acest moment, la antrenorul Lucescu! Mă gândesc la fostul meu coleg de cameră sau la antrenorul pe care îl respect. Mă gândesc la omul Lucescu, în primul rând.

Omul care, mă rog la Dumnezeu, să iasă din această situație și să facă, din nou, ceea ce crede el că e bine. Ceea ce cred eu că e bine, poate că el gândește altceva”, a mai spus Ladislau Boloni.

13 meciuri a stat Ladislau Boloni pe banca naționalei României, între 2000 și 2001, chiar înainte ca Gheorghe Hagi să preia conducerea echipei

„Infarctul era în constituire când i-am făcut EKG, am intervenit imediat!“

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital.

Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Sâmbătă dimineața, Spitalul Universitar de Urgență București a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

„Evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, daca va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, a transmis Spitalul Universitar, într-un comunicat de presă.

