„Românii mor de foame” Cum au protestat fanii lui FC Argeș la modificările Legii 4, adoptate în Senat

FC Argeș - Dinamo. Fanii piteștenilor au protestat la meciul de la Mioveni împotriva modificărilor suferite de Legea 4/2008

Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România, printre altele

După ce modificările aduse Legii nr.4/2008, proiect promovat de Ionuț Stroe (PNL), au fost adoptate de Senat, mai multe cluburi importante din fotbalul românesc au criticat dur această decizie, acuzând lipsă de consultare și efectele negative asupra suporterilor și organizării competițiilor.

Mesajele suporterilor piteșteni la FC Argeș - Dinamo

Azi, la Mioveni, fanii lui FC Argeș au afișat două bannere pe acest subiect:

„Ați rezolvat problema / Vreți liniște pe stadioane / Dar problema e mult mai mare / Din cauza voastră, românii mor de foame”.

Și fanii lui Dinamo au protestat, cu bannere pe care scria „Legea 4”, tăiată cu o linie roșie.

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida

amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți

posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)

33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)

2 abțineri

