Lucescu mai are o necunoscută Singura incertitudine a selecționerului pentru meciul decisiv Bosnia - România

Theodor Jumătate
Publicat: 11.11.2025, ora 13:39
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 13:39
  • Mircea Lucescu știe în linii mari primul „11” al naționalei cu care se va duela sâmbătă, în Bosnia, în preliminariile CM 2026.
  • Mai are o singură dilemă pentru meciul de la Zenica.
  • Care e postul cu semn de întrebare și ce variante are selecționerul. 

Această partidă împotriva Bosniei, sâmbătă, la Zenica, ne ține în joc cu șanse mari la locul 2 sau ne trimite direct la play-off prin Liga Națiunilor.


Victorie, minimum egal, iată ceea ce vrea Mircea Lucescu pe 15 noiembrie!

Înfrângerea e singura care ne îndepărtează definitiv de poziția secundă în grupă și de un baraj mai accesibil în martie 2026.

Drăguș pare să fi pierdut cursa cu Bîrligea, deși e favoritul lui Lucescu

Selecționerul ar fi vrut să păstreze în linii mari primul „11” folosit la 1-0 cu Austria. Se aștepta să facă doar două modificări:

  • Să-l readucă pe Bancu fundaș stânga. Căpitanul Craiovei fusese suspendat contra austriecilor (înlocuit de Chipciu). 
  • Și Drăguș ar fi revenit vârf, după leziunea musculară care l-a făcut să rateze ultima reuniune a naționalei.  
Bîrligea a fost titular la 1-0 cu Austria Foto: Imago Bîrligea a fost titular la 1-0 cu Austria Foto: Imago
Bîrligea a fost titular la 1-0 cu Austria Foto: Imago

Dintre aceste două schimbări, doar Bancu va fi realizată.

Drăguș nu a jucat nici duminică la Eyupspor, are o lună și jumătate de pauză forțată.

44 de zile
au trecut de când a apărut Drăguș ultima dată pe teren, în Turcia, la Eyup - Goztepe 0-0

E dificil să mai fie titularizat în Bosnia, deși e favoritul lui Luce. De aceea, Bîrligea e cel mai bine plasat pentru numărul 9.

Pe cine va alege Lucescu lângă Ghiță? Racovițan sau Rus

Centrul apărării însă va fi transformat radical. Lucescu e obligat să caute altă variantă:

  • Burcă e suspendat. 
  • Mihai Popescu, accidentat, ruptură a ligamentului încrucișat anterior suferită chiar cu Austria. 

Stoper dreapta va fi Ghiță, care a evoluat etapă de etapă la Hannover, în Zweite Bundesliga, după ce a înscris golul victoriei în fața austriecilor.

Stoper stânga? Are 3 variante: Racovițan (Rakow, 25 de ani, 4 selecții), Rus (U Craiova, 29 de ani, 22 de selecții, un gol) și Eissat (Maccabi Haifa, 20 de ani, o selecție).

Racovițan, duel cu Depay la 0-3 cu Țările de Jos, în „optimile” Euro Foto: Imago Racovițan, duel cu Depay la 0-3 cu Țările de Jos, în „optimile” Euro Foto: Imago
Racovițan, duel cu Depay la 0-3 cu Țările de Jos, în „optimile” Euro Foto: Imago

Chiar dacă a debutat la lot în amicalul cu Moldova, 2-1 pe 9 octombrie, fundașul româno-israelian al lui Maccabi Haifa nu are experiență. Și a rămas rezervă la Maccabi în ultimele două meciuri.

Pare un duel Racovițan - Rus. Niciunul nu a jucat la națională de când e Lucescu selecționer. Ambii au aceeași cotă pe Transfermarkt (1,2 milioane) și au purtat ultima oară tricoul galben la Euro 2024.

55 de minute
a evoluat Racovițan la CE (3 la 3-0 cu Ucraina, 52 la 0-3 cu Olanda). Rus, doar 19 (un sfert de oră la 3-0 cu Ucraina, 4 la 1-1 cu Slovacia)

Stoperul lui Rakow are un avantaj. A disputat multe partide în acest sezon, în toate competițiile. Dublu față de Rus.

19 meciuri
a strâns Racovițan în actuala stagiune (1.544 de minute). Rus, numai nouă (731 de minute)

Echipa probabilă a României cu Bosnia

  • Radu - Rațiu, Ghiță, Racovițan (Rus), Bancu - Dragomir, M. Marin, Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă

echipa nationala a romaniei Echipa Nationala mircea lucescu bosnia adrian rus bogdan racovitan preliminarii cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share