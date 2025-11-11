Lucescu mai are o necunoscută Singura incertitudine a selecționerului pentru meciul decisiv Bosnia - România

- Mircea Lucescu știe în linii mari primul „11” al naționalei cu care se va duela sâmbătă, în Bosnia, în preliminariile CM 2026.
- Mai are o singură dilemă pentru meciul de la Zenica.
- Care e postul cu semn de întrebare și ce variante are selecționerul.
Această partidă împotriva Bosniei, sâmbătă, la Zenica, ne ține în joc cu șanse mari la locul 2 sau ne trimite direct la play-off prin Liga Națiunilor.
Victorie, minimum egal, iată ceea ce vrea Mircea Lucescu pe 15 noiembrie!
Înfrângerea e singura care ne îndepărtează definitiv de poziția secundă în grupă și de un baraj mai accesibil în martie 2026.
Drăguș pare să fi pierdut cursa cu Bîrligea, deși e favoritul lui Lucescu
Selecționerul ar fi vrut să păstreze în linii mari primul „11” folosit la 1-0 cu Austria. Se aștepta să facă doar două modificări:
- Să-l readucă pe Bancu fundaș stânga. Căpitanul Craiovei fusese suspendat contra austriecilor (înlocuit de Chipciu).
- Și Drăguș ar fi revenit vârf, după leziunea musculară care l-a făcut să rateze ultima reuniune a naționalei.
Dintre aceste două schimbări, doar Bancu va fi realizată.
Drăguș nu a jucat nici duminică la Eyupspor, are o lună și jumătate de pauză forțată.
E dificil să mai fie titularizat în Bosnia, deși e favoritul lui Luce. De aceea, Bîrligea e cel mai bine plasat pentru numărul 9.
Pe cine va alege Lucescu lângă Ghiță? Racovițan sau Rus
Centrul apărării însă va fi transformat radical. Lucescu e obligat să caute altă variantă:
- Burcă e suspendat.
- Mihai Popescu, accidentat, ruptură a ligamentului încrucișat anterior suferită chiar cu Austria.
Stoper dreapta va fi Ghiță, care a evoluat etapă de etapă la Hannover, în Zweite Bundesliga, după ce a înscris golul victoriei în fața austriecilor.
Stoper stânga? Are 3 variante: Racovițan (Rakow, 25 de ani, 4 selecții), Rus (U Craiova, 29 de ani, 22 de selecții, un gol) și Eissat (Maccabi Haifa, 20 de ani, o selecție).
Chiar dacă a debutat la lot în amicalul cu Moldova, 2-1 pe 9 octombrie, fundașul româno-israelian al lui Maccabi Haifa nu are experiență. Și a rămas rezervă la Maccabi în ultimele două meciuri.
Pare un duel Racovițan - Rus. Niciunul nu a jucat la națională de când e Lucescu selecționer. Ambii au aceeași cotă pe Transfermarkt (1,2 milioane) și au purtat ultima oară tricoul galben la Euro 2024.
Stoperul lui Rakow are un avantaj. A disputat multe partide în acest sezon, în toate competițiile. Dublu față de Rus.
Echipa probabilă a României cu Bosnia
- Radu - Rațiu, Ghiță, Racovițan (Rus), Bancu - Dragomir, M. Marin, Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă