Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Dennis Politic (25 de ani) poate pleca de la campioană pentru o sumă infimă.

Dennis Politic are zilele numărate la FCSB, după evoluțiile dezamăgitoare din acest sezon.

Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic

Deși a fost atent urmărit de Panotelikos, ocupanta locului 12 din prima ligă greacă, oferta a fost refuzată de FCSB. MM Stoica a anunțat însă că jucătorul este dorit și de alte formații.

„O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, pe cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema”.

Conducerea campioanei României ar fi deschisă la o nouă rundă de negocieri în vederea unui împrumut al jucătorului sosit de la Dinamo.

Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic” .

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, conform transfermarkt.com

Întrebat dacă suma cerută de FCSB este de 100.000 de euro, MM a confirmat informația.

Dauna ar fi imensă pentru campioană, care a plătit 1 milion de euro și l-a cedat și pe Musi pentru a-l aduce de la Dinamo!

FCSB ar recupera astfel doar 10% din investiție, adică o pierdere de 900.000 de euro! Asta fără a lua în calcul suma pe care ar fi putut s-o obțină pe Musi.

Dennis Politic, pe lista neagră: „ M-am convins. Nu e soluție”

Dennis Politic a fost titularizat în duelul celor de la FCSB contra lui Fenerbahce, din etapa #8 a fazei principale din Europa League, 1-1.

Jucătorul a avut o prestație modestă în prima parte a partidei și a fost modificat la pauză cu Octavian Popescu.

La capătul duelului, Gigi Becali a anunțat că nu va mai miza pe serviciile lui Dennis Politic: „M-am convins de Politic”.

Patronul echipei a luat în calcul varianta de a-l vinde pe fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United.

„Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic. Dacă-l văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau ceva. Renunț la doi, iau unul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

1 selecție are Dennis Politic pentru naționala României (contra lui San Marino, 5-1)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport