Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea
Denis Politic FOTO: SportPictures
Superliga

Daună totală Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic » La cât s-ar ridica pierderea

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 18:39
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 22:19
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat că Dennis Politic (25 de ani) poate pleca de la campioană pentru o sumă infimă.

Dennis Politic are zilele numărate la FCSB, după evoluțiile dezamăgitoare din acest sezon.

Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește și
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana

Suma infimă pe care FCSB o cere pentru Politic

Deși a fost atent urmărit de Panotelikos, ocupanta locului 12 din prima ligă greacă, oferta a fost refuzată de FCSB. MM Stoica a anunțat însă că jucătorul este dorit și de alte formații.

„O să discutăm zilele acestea. Deocamdată, în momentul când s-a discutat atunci, pe cei care vorbeau în numele lui Panetolikos, i-am refuzat. Nu s-a pus problema”.

Conducerea campioanei României ar fi deschisă la o nouă rundă de negocieri în vederea unui împrumut al jucătorului sosit de la Dinamo.

Vedem dacă mai există interes. Dacă mai există interes și din alte părți. Pentru că ni s-au propus și alte destinații pentru Dennis Politic”.

1.200.000 de euro
este cota de piață a lui Dennis Politic, conform transfermarkt.com

Întrebat dacă suma cerută de FCSB este de 100.000 de euro, MM a confirmat informația.

Dauna ar fi imensă pentru campioană, care a plătit 1 milion de euro și l-a cedat și pe Musi pentru a-l aduce de la Dinamo!

FCSB ar recupera astfel doar 10% din investiție, adică o pierdere de 900.000 de euro! Asta fără a lua în calcul suma pe care ar fi putut s-o obțină pe Musi.

Dennis Politic, pe lista neagră: „M-am convins. Nu e soluție”

Dennis Politic a fost titularizat în duelul celor de la FCSB contra lui Fenerbahce, din etapa #8 a fazei principale din Europa League, 1-1.

Jucătorul a avut o prestație modestă în prima parte a partidei și a fost modificat la pauză cu Octavian Popescu.

La capătul duelului, Gigi Becali a anunțat că nu va mai miza pe serviciile lui Dennis Politic: „M-am convins de Politic”.

Patronul echipei a luat în calcul varianta de a-l vinde pe fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United.

„Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic. Dacă-l văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau ceva. Renunț la doi, iau unul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

1 selecție
are Dennis Politic pentru naționala României (contra lui San Marino, 5-1)

Citește și

„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani
Superliga
17:02
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani
Citește mai mult
„Eu sunt omul deciziilor” Care este relația dintre Pancu și Deac după ce mijlocașul a fost exclus de CFR + Detalii despre situația lui Slimani
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!”
Superliga
16:55
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!”
Citește mai mult
„TREZIȚI-VĂ!” Bănel Nicoliță cere atitudine la FCSB: „V-a făcut toate poftele! Arătați caracter!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Mihai Stoica transfer fcsb superliga dennis politic
Știrile zilei din sport
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
30.01
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Handbal
30.01
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Citește mai mult
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Europa League
30.01
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Citește mai mult
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Liga Campionilor
30.01
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Citește mai mult
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:19
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
00:10
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
22:33
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
23:51
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Top stiri din sport
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Europa League
30.01
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Citește mai mult
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Europa League
30.01
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Citește mai mult
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Superliga
30.01
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Europa League
30.01
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Citește mai mult
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
31.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share