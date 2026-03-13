UTA - HERMANNSTADT. Dennis Politic (26 de ani), atacantul împrumutat de gruparea sibiană de la FCSB, a fost înlocuit după doar 20 de minute în partida de la Arad.

După un început dezastruos de meci în care a primit două goluri în decurs de șase minute, pentru Hermannstadt a continuat ghinionul, sibienii fiind nevoiți să îl înlocuiască pe Dennis Politic.

Dennis Politic, schimbat după 20 de minute în UTA - Hermannstadt

În minutul 15 al partidei de pe „Francisc Neuman”, Dennis Politic s-a accidentat, fără a fi atins de vreun jucător advers, cel mai probabil fiind vorba despre o întindere musculară în zona coapsei de la piciorul drept.

Oaspeții au fost nevoiți să joace aproape 5 minute în inferioritate numerică, până în minutul 20, până când Afalna, vârful transferat în iarnă de la Slobozia, să poată intra pe teren.

UTA Arad - Hermannstadt, echipele de start:

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman

Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman Rezerve: Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai

Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai Antrenor: Adrian Mihalcea

Hermannstadt : Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic (schimbat cu Afalna)

Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic (schimbat cu Afalna) Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu

Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu Antrenor: Dorinel Munteanu

Arena „Francis Neuman” - Arad Arbitru: Iulian Călin. A1: George Neacșu, A2: Alexandru Vodă. VAR: Horia Mladinovici. AVAR: Marius Omuț

