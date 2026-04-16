Contre dure la Real Madrid FOTO. Vinicius și Bellingham, reproșuri și neînțelegeri în meciul cu Bayern: „Ce vrei?! Taci din gură!”

Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4). Jude Bellingham și Vinicius Junior au fost implicați într-un conflict în finalul partidei, când scorul era încă egal la general.

Madrilenii au fost eliminați în sferturile Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv, iar cele două staruri ale echipei au avut un schimb de replici, chiar înainte de eliminarea lui Camavinga, care a dat peste cap jocul echipei.

În minutul 83, la scorul de 3-2 în favoarea Realului, respectiv 4-4 la general, Upamecano a preluat greșit un balon și i-a permis lui Vinicius să plece în viteză spre careul advers, pe partea stângă.

Aflat în centru, Bellingham a înaintat și a așteptat ca brazilianul să-i paseze în interiorul careului, acesta fiind scăpat complet din marcaj de apărarea lui Bayern.

Vinicius a controlat greșit balonul, iar Upamecano a reușit să intervină, duelul dintre cei doi terminându-se cu o aruncare de la margine în favoarea „galacticilor”.

Camerele TV au captat momentul în care Bellingham a fost vizibil nemulțumit de prestația lui Vinicius, iar cel din urmă a fost surprins apoi în timp ce i-a transmis englezului: „Ce vrei? Ce vrei?! Taci din gură!”, potrivit marca.com.

Conform datelor oficiale UEFA, Jude Bellingham i-a pasat lui Vinicius Junior de patru ori, în timp ce brazilianul nu i-a pasat deloc englezului pe parcursul partidei de la Munchen, mai susține sursa citată.

