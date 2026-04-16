Contre dure la Real Madrid FOTO. Vinicius și Bellingham, reproșuri și neînțelegeri în meciul cu Bayern: „Ce vrei?! Taci din gură!”

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 12:29
  • Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4). Jude Bellingham și Vinicius Junior au fost implicați într-un conflict în finalul partidei, când scorul era încă egal la general.

Madrilenii au fost eliminați în sferturile Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv, iar cele două staruri ale echipei au avut un schimb de replici, chiar înainte de eliminarea lui Camavinga, care a dat peste cap jocul echipei.

„Abuz de autoritate” Slavko Vincic, pus la zid de Arbeloa după eliminarea lui Camavinga » Reacția specialiștilor
Bayern - Real Madrid 4-3. Conflict între Vinicius și Bellingham

În minutul 83, la scorul de 3-2 în favoarea Realului, respectiv 4-4 la general, Upamecano a preluat greșit un balon și i-a permis lui Vinicius să plece în viteză spre careul advers, pe partea stângă.

Aflat în centru, Bellingham a înaintat și a așteptat ca brazilianul să-i paseze în interiorul careului, acesta fiind scăpat complet din marcaj de apărarea lui Bayern.

Vinicius a controlat greșit balonul, iar Upamecano a reușit să intervină, duelul dintre cei doi terminându-se cu o aruncare de la margine în favoarea „galacticilor”.

Camerele TV au captat momentul în care Bellingham a fost vizibil nemulțumit de prestația lui Vinicius, iar cel din urmă a fost surprins apoi în timp ce i-a transmis englezului: „Ce vrei? Ce vrei?! Taci din gură!”, potrivit marca.com.

labels.photo-gallery

Conform datelor oficiale UEFA, Jude Bellingham i-a pasat lui Vinicius Junior de patru ori, în timp ce brazilianul nu i-a pasat deloc englezului pe parcursul partidei de la Munchen, mai susține sursa citată.

Sorana da, Jaqueline ba! Cîrstea și Cristian au jucat câte 2 ore și jumătate, miercuri, la WTA Rouen. Doar una a câștigat
Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
Clement, fratele lui Istvan

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Frumosul și bestia

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
