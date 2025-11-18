În afara lotului Mircea Lucescu nu poate miza diseară pe doi integraliști de la meciul cu Bosnia » Efectivul pentru meciul cu San Marino

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost nevoit să lase doi jucători importanți în afara lotului pentru meciul cu San Marino.

UEFA a publicat lotul de jucători pe care Mircea Lucescu a ales să se bazeze la partida de pe stadionul „Ilie Oană”, ultima din grupa de calificare la Campionatul Mondial.

Doi titulari cu Bosnia, în afara lotului pentru meciul cu San Marino

Deși au fost titulari în înfrângerea cu Bosnia, scor 1-3, Marius Marin și Valentin Mihăilă nu au mai intrat în planurile lui Mircea Lucescu. În precedenta partidă, Mihăilă a oferit și o pasă de gol, la reușita lui Bîrligea.

Cei doi integraliști din partida de la Zenica au fost lăsați în tribună de către Lucescu pentru partida cu San Marino, care nu mai are nicio miză pentru echipa națională.

FRF a anunțat ulterior că cei doi sunt accidentați. Marin se resimte după problemele de la duelul cu Bosnia, iar Mihăilă acuză și el probleme medicale.

Nici Denis Drăguș nu va putea fi folosit de Lucescu, el fiind suspendat după ce a primit cartonaș roșu în partida de la Zenica.

La partida cu Bosnia, selecționerul lăsase în afara lotului trei jucători, pe Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.

Lotul României pentru partida cu San Marino

Portari

Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani

Fundași

Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgin Ghiță, Vladimir Screciu, Alexandru Chipciu, Lisav Eissat,

Mijlocași

Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Darius Olaru, Răzvan Marin, Claudiu Petrila, Vlad Dragomir, Deian Sorescu

Atacanți

Ștefan Baiaram, Daniel Bîrligea, Louis Munteanu, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

