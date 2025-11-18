Golul etapei, în poarta  României  VIDEO Fanii au votat reușita bosniacilor drept cea mai frumoasă din întreaga etapă a preliminariilor +18 foto
Esmir Bajraktarevic FOTO: Sport Pictures
Campionatul Mondial

Golul etapei, în poarta României VIDEO Fanii au votat reușita bosniacilor drept cea mai frumoasă din întreaga etapă a preliminariilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 11:01
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 11:01
  • Reușita lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani) din partida Bosnia - România, scor 3-1, a fost votată golul etapei în preliminariile Campionatului Mondial.

Golul mijlocașului bosniac a fost preferatul fanilor într-un sondaj realizat de UEFA.

Golul etapei din preliminariile CM a fost marcat în Bosnia - România 3-1

Reușita lui Esmir Bajraktarevic a fost aleasă de fani drept cea mai frumoasă din această etapă a preliminariilor, într-un sondaj realizat pe site-ul UEFA.

Tânărul mijlocaș din naționala Bosniei a marcat golul de 2-1, în minutul 80, după o acțiune personală de excepție.

Colegul lui Dennis Man de la PSV a primit mingea în banda dreaptă, a intrat în centru și a șutat puternic din afara careului, lăsându-l pe Ionuț Radu fără reacție.

Celelalte două goluri reușite de selecționata bosniacă au fost marcate de Edin Dzeko în minutul 49 și Haris Tabakovic, în prelungirile meciului, minutul 90+3.

Contracandidații lui Bajraktarevic pentru golul etapei au mai fost Christos Tzolis (Grecia), Eberechi Eze (Anglia) și Mikkel Damsgaard (Danemarca).

Ca urmare a victoriei obținută împotriva României, Bosnia a încheiat grupa de calificare pe poziția a doua, după Austria, și și-a asigurat prezența la barajul din luna martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (13).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (13).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

romania bosnia golul etapei preliminarii cm 2026 Esmir Bajraktarevic
