- Reușita lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani) din partida Bosnia - România, scor 3-1, a fost votată golul etapei în preliminariile Campionatului Mondial.
Golul mijlocașului bosniac a fost preferatul fanilor într-un sondaj realizat de UEFA.
Golul etapei din preliminariile CM a fost marcat în Bosnia - România 3-1
Reușita lui Esmir Bajraktarevic a fost aleasă de fani drept cea mai frumoasă din această etapă a preliminariilor, într-un sondaj realizat pe site-ul UEFA.
Tânărul mijlocaș din naționala Bosniei a marcat golul de 2-1, în minutul 80, după o acțiune personală de excepție.
Colegul lui Dennis Man de la PSV a primit mingea în banda dreaptă, a intrat în centru și a șutat puternic din afara careului, lăsându-l pe Ionuț Radu fără reacție.
Celelalte două goluri reușite de selecționata bosniacă au fost marcate de Edin Dzeko în minutul 49 și Haris Tabakovic, în prelungirile meciului, minutul 90+3.
Contracandidații lui Bajraktarevic pentru golul etapei au mai fost Christos Tzolis (Grecia), Eberechi Eze (Anglia) și Mikkel Damsgaard (Danemarca).
Ca urmare a victoriei obținută împotriva României, Bosnia a încheiat grupa de calificare pe poziția a doua, după Austria, și și-a asigurat prezența la barajul din luna martie.
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|7
|16-6 (+10)
|16
|3. România
|7
|12-9 (+3)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj