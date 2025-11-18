Reușita lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani) din partida Bosnia - România, scor 3-1, a fost votată golul etapei în preliminariile Campionatului Mondial.

Golul mijlocașului bosniac a fost preferatul fanilor într-un sondaj realizat de UEFA.

Golul etapei din preliminariile CM a fost marcat în Bosnia - România 3-1

Reușita lui Esmir Bajraktarevic a fost aleasă de fani drept cea mai frumoasă din această etapă a preliminariilor, într-un sondaj realizat pe site-ul UEFA.

Tânărul mijlocaș din naționala Bosniei a marcat golul de 2-1, în minutul 80, după o acțiune personală de excepție.

Colegul lui Dennis Man de la PSV a primit mingea în banda dreaptă, a intrat în centru și a șutat puternic din afara careului, lăsându-l pe Ionuț Radu fără reacție.

Celelalte două goluri reușite de selecționata bosniacă au fost marcate de Edin Dzeko în minutul 49 și Haris Tabakovic, în prelungirile meciului, minutul 90+3.

Contracandidații lui Bajraktarevic pentru golul etapei au mai fost Christos Tzolis (Grecia), Eberechi Eze (Anglia) și Mikkel Damsgaard (Danemarca).

Ca urmare a victoriei obținută împotriva României, Bosnia a încheiat grupa de calificare pe poziția a doua, după Austria, și și-a asigurat prezența la barajul din luna martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

