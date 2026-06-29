Dorit în Portugalia Titularul de la Dinamo, tot mai aproape de transfer +50 foto
Devis Epassy. Foto: Sportpictures
Superliga

Dorit în Portugalia Titularul de la Dinamo, tot mai aproape de transfer

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 22:09
  • Devis Epassy (33 de ani), portarul lui Dinamo, ar putea pleca din Ștefan cel Mare în această vară.
  • Clubul alb-roșu l-a trecut pe lista de transferuri, deși camerunezul are contract până în vara lui 2027.
  • Nuno Campos, tehnicianul „câinilor”, își dorește un portar de un alt profil între buturi.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Informația vine la câteva zile după ce Dinamo l-a prezentat oficial pe Alaa Bellaarouch, portar marocan adus sub formă de împrumut de la Braga, până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de cumpărare definitivă.

Jannik Sinner supraviețuiește  Liderul mondial, la un pas să fie eliminat în primul tur la Wimbledon! A terminat meciul cu piciorul sângerând
Citește și
Jannik Sinner supraviețuiește Liderul mondial, la un pas să fie eliminat în primul tur la Wimbledon! A terminat meciul cu piciorul sângerând
Citește mai mult
Jannik Sinner supraviețuiește  Liderul mondial, la un pas să fie eliminat în primul tur la Wimbledon! A terminat meciul cu piciorul sângerând

Devis Epassy, dorit de Santa Clara

Epassy nu a revenit la Dinamo după vacanța petrecută în Camerun.

Santa Clara, club din Portugalia, ar insista pentru transferul portarului.

Negocierile sunt în desfășurare, dar cele două părți nu au ajuns încă la un acord, conform africafoot.com.

Santa Clara a avut un sezon 2024-2025 solid, încheiat pe locul 5, cu 57 de puncte, rezultat care i-a adus calificarea în preliminariile Conference League.

Stagiunea următoare a fost însă mult mai modestă. Echipa portugheză a terminat sezonul 2025-2026 pe locul 13, cu 36 de puncte.

În același timp, UTA Arad s-ar fi interesat de situația internaționalului camerunez.

FOTO: Dinamo - FCSB, în finala barajului pentru Campionatul Mondial

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Devis Epassy a semnat cu Dinamo în iulie 2025, după ce a parafat un contract valabil până în 2027.

Goalkeeperul este cotat la 400.000 de euro de Transfermarkt, iar altăuri de „câini” a bifat 31 de meciuri, în care a primit 33 de goluri și a reușit 9 partide fără gol primit.

Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Epassy este internațional camerunez și a fost titular în victoria istorică obținută de Camerun în fața Braziliei, scor 1-0, la Campionatul Mondial din 2022.

Citește și

Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
20:23
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star
Superliga
20:08
Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star
Citește mai mult
Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
dinamo bucuresti transfer liga 1 uta arad santa clara Devis Epassy
Știrile zilei din sport
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
17:50
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Superliga
16:40
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Citește mai mult
Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Campionatul Mondial
10:41
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Citește mai mult
Ancelotti trece primul hop ANALIZĂ. 10 puncte care arată cum s-a impus Brazilia în fața Japoniei
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Superliga
10:30
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Citește mai mult
Mogoșanu, demis! La o lună după dezvăluirile făcute pentru GOLAZO.ro, antrenorul a fost dat afară de la Craiova: „Probabil i-a deranjat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:02
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
Stadion din Star Trek FOTO. Mega proiect unic de 700 mil. €! Arenă cu 60.000 de locuri pentru fotbal, concerte și... sărituri cu schiurile!
19:07
Marius Marin a semnat FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
Marius Marin a semnat  FOTO. Românul și-a găsit echipă, după ce transferul la Sevilla a picat: „De aceea am ales acest club”
18:10
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră
18:45
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Riscă până la 20 de ani de închisoare Foști jucători din NBA, inculpați într-un dosar de pariuri: „Au transformat baschetul profesionist într-o operațiune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Top stiri
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Campionatul Mondial
10:25
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Citește mai mult
„Asta nu e Olanda!” Ibrahimovic și Henry au căzut de acord: Koeman, vinovat pentru eliminarea de la CM 2026. Selecționerul ripostează
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Stranieri
09:52
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu a confirmat acordul Anunțul făcut de tehnicianul român: „Voi semna!”
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Campionatul Mondial
16:07
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Citește mai mult
Kimmich șochează Mondialul Căpitanul Germaniei a atins cu Paraguay ceva neobișnuit din punct de vedere fizic și s-a apropiat de recordul rusului Golovin
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
B365
29.06
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS
Citește mai mult
Bucureștean leșinat de căldură, într-o stație STB, către amicul său: Cică să demisioneze Ciucu de la PMB după povestea de la DNA, cu mita, așa zice un sondaj CURS

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 20 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share