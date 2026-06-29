Devis Epassy (33 de ani), portarul lui Dinamo, ar putea pleca din Ștefan cel Mare în această vară.

Clubul alb-roșu l-a trecut pe lista de transferuri, deși camerunezul are contract până în vara lui 2027.

Nuno Campos, tehnicianul „câinilor”, își dorește un portar de un alt profil între buturi.

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Informația vine la câteva zile după ce Dinamo l-a prezentat oficial pe Alaa Bellaarouch, portar marocan adus sub formă de împrumut de la Braga, până pe 30 iunie 2027, cu opțiune de cumpărare definitivă.

Devis Epassy, dorit de Santa Clara

Epassy nu a revenit la Dinamo după vacanța petrecută în Camerun.

Santa Clara, club din Portugalia, ar insista pentru transferul portarului.

Negocierile sunt în desfășurare, dar cele două părți nu au ajuns încă la un acord, conform africafoot.com.

Santa Clara a avut un sezon 2024-2025 solid, încheiat pe locul 5, cu 57 de puncte, rezultat care i-a adus calificarea în preliminariile Conference League.

Stagiunea următoare a fost însă mult mai modestă. Echipa portugheză a terminat sezonul 2025-2026 pe locul 13, cu 36 de puncte.

În același timp, UTA Arad s-ar fi interesat de situația internaționalului camerunez.

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Devis Epassy a semnat cu Dinamo în iulie 2025, după ce a parafat un contract valabil până în 2027.

Goalkeeperul este cotat la 400.000 de euro de Transfermarkt, iar altăuri de „câini” a bifat 31 de meciuri, în care a primit 33 de goluri și a reușit 9 partide fără gol primit.

Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Epassy este internațional camerunez și a fost titular în victoria istorică obținută de Camerun în fața Braziliei, scor 1-0, la Campionatul Mondial din 2022.

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