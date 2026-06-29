Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu

Toate favoritele au trecut de grupele CM 2026. Pe hârtie, unele au parte de un traseu mai facil decât celelalte.

Conform statisticienilor am putea avea parte de o reeditare a finalei ediției din 2022.

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Turneul final din SUA, Canada și Mexic intră, duminică, în fazele eliminatorii, odată cu duelul Africa de Sud – Canada (0-1).

Franța - Argentina, cea mai probabilă finala de la CM 2026

Statisticienii de la Football Meets Data au realizat mai multe simulări ale traseului până în finală și au ajuns la concluzia că un nou duel între Franța și Argentina ar avea cele mai mari șanse.

Ar fi o reeditare a finalei din 2022, câștigate de sud-americani, scor 3-3 (4-2 d.pen).

Messi și trofeul câștigat la CM 2022/ Foto: IMAGO

Deși e așteptat de întreaga planetă, un eventual duel între Cristiano Ronaldo și Lionel Messi pentru marele trofeu are doar 2,2% șanse de a deveni realitate.

Cele mai probabile finale la CM 2026:

Franța - Argentina: 8%

Spania - Argentina: 6,5%

Franța - Anglia: 5,8%

Anglia - Spania: 4,7%

Brazilia - Franța: 4,1%

Olanda - Argentina: 3,3%

Brazilia - Spania: 3,1%

Olanda - Anglia: 2,5%

Germania - Argentina: 2,2%

Portugalia - Argentina: 2,2%

Franța - Columbia: 2,1%

Anglia - Portugalia: 1,2%

Anglia - Germania: 1,7%

Columbia - Spania: 1,7%

Olanda - Brazilia: 1,4%

Câștigătoare a grupei F, Franța va avea un traseu infernal spre finală, dacă trece de Suedia: Germania în optimi, Olanda în sferturi și Spania în semifinale.

Campioană mondială în 2022, Argentina pare să aibă un parcurs fără mari obstacole în drumul spre ultimul act al competiției.

După revelația Capul Verde, ar urma să mai întâlnească Egiptul lui Salah și Columbia lui Luis Diaz. Marea rivală, Brazilia, i-ar ieși în cale abia în semifinale.

Traseul favoritelor din 16-imi până în finala CM 2026

FRANȚA: Suedia, Germania, Maroc/Țările de Jos, Spania

Suedia, Germania, Maroc/Țările de Jos, Spania BRAZILIA: Japonia, Norvegia, Anglia, Argentina

Japonia, Norvegia, Anglia, Argentina SPANIA: Austria, Portugalia, Belgia, Franța

Austria, Portugalia, Belgia, Franța ANGLIA: RD Congo, Ecuador, Brazilia, Argentina

RD Congo, Ecuador, Brazilia, Argentina PORTUGALIA: Croația, Spania, Belgia, Franța

Croația, Spania, Belgia, Franța ARGENTINA: Capul Verde, Egipt, Columbia, Brazilia

Capul Verde, Egipt, Columbia, Brazilia GERMANIA: Paraguay, Franța, Maroc/Olanda, Spania

Paraguay, Franța, Maroc/Olanda, Spania MAROC / OLANDA: Canada, Franța, Spania

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