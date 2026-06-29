Jannik Sinner supraviețuiește  Liderul mondial, la un pas să fie eliminat în primul tur la Wimbledon! A terminat meciul cu piciorul sângerând
Jannik Sinner a suferit o căzătură urâtă în setul trei al duelului cu Kecmanovic/ Foto: IMAGO
Tenis

Jannik Sinner supraviețuiește Liderul mondial, la un pas să fie eliminat în primul tur la Wimbledon! A terminat meciul cu piciorul sângerând

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 20:55
  • Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) a fost testat la maximum de sârbul Miomir Kecmanovic (26 de ani, #50 ATP), în primul tur al turneului de la Wimbledon.
  • Campion en-titre pe iarba londoneză, italianul s-a impus în cinci seturi, scor 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3.
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Jannik Sinner a avut parte de un start complicat la al treilea Grand Slam al anului.

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Jannik Sinner a vărsat sânge la Wimbledon

Kecmanovic i-a dat o replică serioasă liderului Mondial și campionului en-titre de la Wimbledon. Actul inaugrual al meciului disputat pe terenul central al All England Club a fost unul intens și extrem de echilibrat.

S-a mers cap la cap până la scorul de 4-4, moment în care jucătorul sârb a reușit primul break al meciului. A servit pentru set și n-a greșit!

Al doilea set a fost unul la îndemâna lui Sinner. Liderul mondial a câștigat pe serviciul adversarului la prima tentativă și a cedat doar trei game-uri până la final.

În startul setului trei, Sinner le-a dat fiori fanilor. La scorul de 2-2, italianul a alunecat și a suferit o căzătură destul de urâtă. Din fericire, Jannik a putut continua partidă.

Impactul nu a rămas fără urmări. Italianul s-a ales cu o rană la piciorul drept.

Sinner a revenit de la 1-2 la seturi

Kecmanovic a reușit să salveze o minge de set la scorul de 6-5 pentru Sinner, iar ulterior a câștigat trei puncte consecutive pentru a conduce cu 2-1 la seturi!

Cu cuțitul la os, liderul mondial a reacționat ca un mare campion. A mai pierdut doar 5 game-uri până la finalul unei partide care a durat 3 ore și 32 de minute.

În runda următoare, Sinner îl va întâlni pe portughezul Nuno Borges (29 de ani, #48 ATP), care a trecut în minimum de seturi de americanul Tristan Boyer (25 de ani, #191 ATP), scor 6-3, 7-5, 7-5.

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