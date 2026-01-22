Beatles au ripostat FOTO. Scenografia afișată de fanii lui Marseille la meciul cu Liverpool s-a întors împotriva acestora

Marseille - Liverpool 0-3. Suporterii formației franceze au afișat o scenografie impresionantă, în care a apărut celebra trupă britanică The Beatles.

Tentativa fanilor OM de a-i intimida pe „cormorani” nu a avut rezultatul dorit.

Echipa antrenată de Arne Slot s-a impus cu 3-0, prin golul lui Dominik Szoboszlai ('45+1), autogolul lui Geronimo Rulli ('72) și reușita lui Cody Gakpo ('90+3).

Marseille - Liverpool 0-3 . Scenografia care s-a întors împotriva francezilor

Înaintea partidei, fanii lui Marseille au afișat o scenografie în care membrii trupei The Beatles citeau un ziar fictiv cu titlul „Que l’histoire se repete” („Istoria se repetă”).

Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison și John Lennon sunt cunoscuți drept „Cei patru băieți din Liverpool” și au format una dintre cele mai de succes trupe din Marea Britanie.

Ziarul pe care îl citeau membrii trupei făcea referire la victoria lui Marseille împotriva lui Liverpool, în optimile Cupei UEFA din 2004.

Atunci, pentru echipa franceză evoluau jucători precum Didier Drogba, Sylvain N'Diaye și Mathieu Falmini, în timp ce pentru Liverpool jucau Michael Owen, Steven Gerrard și Jamie Carragher.

Cele două echipe au terminat la egalitate în tur, scor 1-1, iar Marseille s-a impus în retur cu 2-1.

De această dată însă, scenariul a fost diferit, iar echipa antrenată de Roberto De Zerbi nu a reușit să pună probleme adversarului.

Liverpool a deschis scorul la finalul primei reprize prin Dominik Szoboszlai, care a transformat o lovitură liberă.

Avantajul a fost majorat după pauză, în urma unui autogol al portarului Geronimo Rulli, în minutul 72.

Cody Gakpo a închis tabela, în minutul 90+3, după ce a fost găsit cu o pasă în careu de Gravenberch.

Marseille fans pull out a Beatles-themed tifo for the game vs. Liverpool 🎶 pic.twitter.com/6PSZjD6k2Y — B/R Football (@brfootball) January 21, 2026

Ca urmare a acestui rezultat, Liverpool a urcat pe locul patru în clasamentul fazei principale din Liga Campionilor, cu 15 puncte.

Marseille se află pe locul 19, cu 9 puncte acumulate după șapte etape.

