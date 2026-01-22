CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich
Mihai Popa FOTO: Instagram - @cfr1907cluj
Superliga

CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 19:04
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 19:05
  • Mihai Popa (25 de ani), fostul portar al lui Torino, a semnat cu CFR Cluj.
  • Goalkeeperul a mai evoluat în Gruia, în sezonul precedent, sub formă de împrumut.

La sfârșitul cantonamentului din Oliva Nova, Daniel Pancu a anunțat că așteaptă intăriri, iar conducerea clujenilor face mutări pe piața transferurilor.

Ceahlăul, soluție disperată În prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor”
Citește și
Ceahlăul, soluție disperată În prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor”
Citește mai mult
Ceahlăul, soluție disperată În prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor”

Mihai Popa a revenit la CFR Cluj

În acest sezon, Mihai Popa nu a bifat niciun minut în tricoul lui Torino, CFR a profitat de situația acestuia delicată pentru a-l readuce în Gruia.

Ardelenii au anunțat, prin intermediul unui comunicat, că fostul internațional de juniori a semnat un contract valabil cu CFR până în vara anului 2028.

Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa în Gruia!

În sezonul trecut, îmbrăcând tricoul echipei noastre, Popa a bifat 13 partide, reușind să mențină poarta intactă de cinci ori.

Mihai, îţi urăm mult succes şi cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Popa este adus la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Otto Hindrich, vândut de „feroviari” la Legia Varșovia, în schimbul a 600.000 de euro.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Mihai Popa, conform transfermarkt.com

Pe lângă goalkeeperul sosit de pe Delle Alpi, Daniel Pancu mai are la dispoziție încă 4 jucători pe acest post:

  • Octavian Vâlceanu, 29 de ani - 5 apariții (200.000 de euro)
  • Alessandro Micai, 32 de ani - 2 apariții (200.000 de euro)
  • Rareș Gal, 24 de ani - 1 apariții (50.000 de euro)
  • Mihai Pînzariu, 21 de ani - 0 apariții (25.000 de euro)

Mihai Popa, fără meci pentru Torino în 3 sezoane

Mihai Popa a ajuns la Torino în vara anului 2023, după ce a impresionat în tricoul celor de la FC Voluntari, însă nu a reușit să se impună în Serie A.

Goalkeeperul nu l-a impresionat pe Ivan Juric, antrenorul celor de la Torino de la momentul respectiv, și nu a fost utilizat în niciun meci din acel sezon.

De asemenea, în următoarea stagiune, Marco Baroni a decis că Mihai Popa nu face parte din planurile sale și l-a împrumutat la CFR Cluj.

Revenit pe Delle Alpi după perioada petrecută în Gruia, românul a devenit a doua opțiune pentru buturile torinezilor, după titularul Alberto Paleari, însă nu a fost utilizat în niciun duel.

245 de zile
au trecut de la ultimul meci oficial jucat de Mihai Popa: CFR Cluj - FCSB 1-1

În România, Mihai Popa a mai jucat pentru FC Voluntari, Astra Giurgiu, Unirea Constanța și Rapid.

5 jucători au sosit la CFR Cluj în această iarnă:

  • Alibek Aliev, 29 de ani, atacant central - liber de contract de la Osters IF
  • Ilija Masic, 26 de ani, fundaș central - liber de contract de la Zrinjski Mostar
  • Cristopher Braun, 34 de ani, fundaș dreapta - liber de contract de la Rapid București
  • Denis Crișan, 18 ani, mijlocaș ofensiv - liber de contract de la Mallorca U19
  • Mihai Popa, 25 de ani, portar - liber de contract de la Torino

Citește și

Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo
Superliga
18:00
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo
Citește mai mult
Unde mută statuile Motivul pentru care statuia lui Patzaichin nu a fost atinsă de buldozere: ce se întâmplă cu monumentele de la Dinamo
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța”
Superliga
16:54
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța”
Citește mai mult
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
Primele informații dezvăluite despre compromisul găsit de Trump și Rutte pentru Groenlanda: „SUA își vor atinge toate obiectivele”. Avertisment de la Copenhaga
CFR Cluj serie a torino transfer superliga mihai popa
Știrile zilei din sport
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Nationala
22.01
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Citește mai mult
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Europa League
00:10
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Superliga
22.01
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
Citește mai mult
Oferta care-l convinge Kopic, întrebat direct despre plecarea de la Dinamo: „Acolo vreau să ajung”
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Tenis
22.01
„Nu vreau să discut!” Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Citește mai mult
„Nu vreau să discut!”  Sorana Cîrstea, despre discuția aprinsă cu Naomi Osaka: „20 de ani cântăresc mai mult decât acele 5 secunde”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:45
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare, după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
„Este terminat” Mihai Stoica nu mai crede în calificare,  după eșecul rușinos cu Dinamo Zagreb: „Cu 9 puncte nu merge nimeni”
00:09
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
Cristian Geambașu În genunchi la Zagreb
22:42
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
Lucescu: „M-am întors în spital!” Selecționerul explică prin intermediul GOLAZO.ro problemele medicale care l-au determinat să se interneze din nou
00:23
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
„Trebuie să se schimbe ceva!” Elias Charalambous, nervos după eșecul cu Dinamo Zagreb: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Top stiri din sport
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Superliga
22.01
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
Citește mai mult
„Groapa”, pusă la pământ VIDEO. A început demolarea stadionului Dinamo: intrarea faimoasă dinspre „Ștefan cel Mare”, distrusă complet! Imagini din dronă
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Superliga
22.01
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Citește mai mult
„Următorul termen va fi ultimul” Care e situația la noul stadion din Timișoara: „Cauza s-a judecat pe fond”
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Tenis
22.01
Sumă fabuloasă Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis
Citește mai mult
Sumă fabuloasă  Sorana Cîrstea a luat 150.000$ la Australian Open 2026 și a ajuns la o avere câștigată din tenis

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share