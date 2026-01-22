CFR Cluj are portar Mihai Popa a revenit în Gruia » Pe ce perioadă a semnat înlocuitorul lui Hindrich

Mihai Popa (25 de ani), fostul portar al lui Torino, a semnat cu CFR Cluj.

Goalkeeperul a mai evoluat în Gruia, în sezonul precedent, sub formă de împrumut.

La sfârșitul cantonamentului din Oliva Nova, Daniel Pancu a anunțat că așteaptă intăriri, iar conducerea clujenilor face mutări pe piața transferurilor.

Mihai Popa a revenit la CFR Cluj

În acest sezon, Mihai Popa nu a bifat niciun minut în tricoul lui Torino, CFR a profitat de situația acestuia delicată pentru a-l readuce în Gruia.

Ardelenii au anunțat, prin intermediul unui comunicat, că fostul internațional de juniori a semnat un contract valabil cu CFR până în vara anului 2028.

„ Începând de astăzi, echipa noastră are un nou portar! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al portarului Mihai Popa în Gruia!

În sezonul trecut, îmbrăcând tricoul echipei noastre, Popa a bifat 13 partide, reușind să mențină poarta intactă de cinci ori.

Mihai, îţi urăm mult succes şi cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Popa este adus la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Otto Hindrich, vândut de „feroviari” la Legia Varșovia, în schimbul a 600.000 de euro.

500.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Popa, conform transfermarkt.com

Pe lângă goalkeeperul sosit de pe Delle Alpi, Daniel Pancu mai are la dispoziție încă 4 jucători pe acest post:

Octavian Vâlceanu , 29 de ani - 5 apariții (200.000 de euro)

, 29 de ani - 5 apariții (200.000 de euro) Alessandro Micai , 32 de ani - 2 apariții (200.000 de euro)

, 32 de ani - 2 apariții (200.000 de euro) Rareș Gal , 24 de ani - 1 apariții (50.000 de euro)

, 24 de ani - 1 apariții (50.000 de euro) Mihai Pînzariu, 21 de ani - 0 apariții (25.000 de euro)

Mihai Popa, fără meci pentru Torino în 3 sezoane

Mihai Popa a ajuns la Torino în vara anului 2023, după ce a impresionat în tricoul celor de la FC Voluntari, însă nu a reușit să se impună în Serie A.

Goalkeeperul nu l-a impresionat pe Ivan Juric, antrenorul celor de la Torino de la momentul respectiv, și nu a fost utilizat în niciun meci din acel sezon.

De asemenea, în următoarea stagiune, Marco Baroni a decis că Mihai Popa nu face parte din planurile sale și l-a împrumutat la CFR Cluj.

Revenit pe Delle Alpi după perioada petrecută în Gruia, românul a devenit a doua opțiune pentru buturile torinezilor, după titularul Alberto Paleari, însă nu a fost utilizat în niciun duel.

245 de zile au trecut de la ultimul meci oficial jucat de Mihai Popa: CFR Cluj - FCSB 1-1

În România, Mihai Popa a mai jucat pentru FC Voluntari, Astra Giurgiu, Unirea Constanța și Rapid.

5 jucători au sosit la CFR Cluj în această iarnă:

Alibek Aliev, 29 de ani, atacant central - liber de contract de la Osters IF

29 de ani, atacant central - liber de contract de la Osters IF Ilija Masic , 26 de ani, fundaș central - liber de contract de la Zrinjski Mostar

, 26 de ani, fundaș central - liber de contract de la Zrinjski Mostar Cristopher Braun , 34 de ani, fundaș dreapta - liber de contract de la Rapid București

, 34 de ani, fundaș dreapta - liber de contract de la Rapid București Denis Crișan , 18 ani, mijlocaș ofensiv - liber de contract de la Mallorca U19

, 18 ani, mijlocaș ofensiv - liber de contract de la Mallorca U19 Mihai Popa, 25 de ani, portar - liber de contract de la Torino

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport