Scandal la un meci caritabil Diego Costa a fost la un pas de bătaie cu Martin Skrtel » Ce a postat după incident

Diego Costa (37 de ani) și Martin Skrtel (40 de ani) au fost la un pas de bătaie în meciul caritabil Chelsea Legends - Liverpool Legends.

Cei doi s-au împăcat după partida de pe „Stamford Bridge”.

Diego Costa și Martin Skrtel au un istoric tumultos, fiind implicați în două conflicte în perioada 2014-2015.

Diego Costa și Martin Skrtel au fost la un pas de bătaie într-un meci demonstrativ

În minutul 37 al meciului caritabil dintre Chelsea Legends și Liverpool Legends, Eden Hazard a trimis o pasă către Diego Costa, care a fost deposedat printr-o alunecare de Martin Skrtel.

Brazilianul, nervos, s-a ridicat și s-a îndreptat spre fundașul slovac, fiind la un pas de bătaie.

Diego Costa nu l-a iertat pe fostul fundaș al celor de la Liverpool și, la două minute după incidentul anterior, l-a împins pe Martin Skrtel.

Fostul atacant a fost sancționat cu un cartonaș galben și spiritele s-au calmat.

La sfârșitul meciului demonstrativ, antrenorul celor de la Chelsea Legends, Roberto Di Matteo, i-a luat apărarea lui Diego Costa.

„Îmi place, îmi place. Are o personalitate fantastică și ai nevoie de jucători înfocați în echipă”, a spus italianul, potrivit thesun.co.uk.

Diego Costa a fost taxat de fani: „Oamenii nu se schimbă cu adevărat”

Suporterii nu au părut surprinși de atitudinea lui Diego Costa, considerând că este caracteristică acestuia:

„ Faptul că Diego Costa este agresiv într-un meci al Legendelor este cel mai tipic Diego Costa .”

.” „ Oamenii nu se schimbă cu adevărat, iar Diego Costa ne amintește de ce .”

.” „Diego Costa va fi mereu Diego Costa.”

Diego Costa și Martin Skrtel s-au împăcat

Cei doi foști adversari din Premier League au lăsat rivalitatea pe teren și se pare că s-au împăcat.

Diego Costa a publicat o fotografie, dintr-un club de noapte, unde era alături de fostul fotbalist slovac.

