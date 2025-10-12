Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu Austria » Câți spectatori sunt așteptați
Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu Austria » Câți spectatori sunt așteptați

Alexandru Smeu
Publicat: 12.10.2025, ora 12:03
alt-text Actualizat: 12.10.2025, ora 12:03
  • ROMÂNIA - AUSTRIA. Suporterii „tricolorilor” s-au mobilizat serios pentru meciul decisiv din preliminariile CM 2026.
  • Câte bilete s-au vândut pentru meciul de pe Arena Națională, în rândurile de mai jos.
  • România - Austria se joacă în această seară, de la ora 21:45 și este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

În amicalul de joi al României cu Moldova, scor 2-1, au fost prezenți pe Arena Națională doar 11.232 de spectatori.

Lucrurile s-au schimbat pentru meciul cu Austria, iar suporterii sunt gata să creeze o atmosferă electrizantă pentru a-i ajuta pe „tricolori” să se impună.

40.000 de spectatori, așteptați la meciul România - Austria

FRF anunța în urmă cu câteva zile că au fost vândute peste 35.000 de bilete.

Între timp, numărul acesta a fost depășit în această dimineață. Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, în jur de 40.000 de suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională.

45.324 de spectatori
au asistat la ultimul meci al României, jucat pe teren propriu în preliminariile CM 2026, 2-0, cu Cipru

În cadrul grupei H, România se află pe locul 3, cu 7 puncte obținute în 5 partide. În schimb, Austria este lider, cu maximum de puncte ,15.

Lotul României pentru meciul cu Austria

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)
  • ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB) 

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

austria echipa nationala a romaniei romania bilete cm 2026 preliminarii cm 2026
