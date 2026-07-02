„Au calitate mare de tot” Daniel Pancu, primele concluzii după victoria cu Dinamo Kiev: „Mentalitatea e departe” » Ce l-a șocat la Blănuță +29 foto
Daniel Pancu
Superliga

„Au calitate mare de tot” Daniel Pancu, primele concluzii după victoria cu Dinamo Kiev: „Mentalitatea e departe” » Ce l-a șocat la Blănuță

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 22:05
  • Dinamo Kiev - Rapid 1-3. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după primul succes obținut pe banca celor de la Rapid.
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Noul tehnician al giuleștenilor a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat la nivel de lot și opțiuni, însă i-a felicitat pe jucători pentru prestația avută în aceste condiții.

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Daniel Pancu: „Rapid are calitate foarte mare”

„Un antrenament foarte bun, împotriva unui adversar foarte bun, un adversar care este înaintea noastră cu pregătirea și care săptămâna viitoare joaca cu U Cluj în Europa League. Deci, calitatea antrenamentului a fost foarte bună.

Am avut foarte multe probleme, doar 3 fundași centrali, l-am sacrificat pe Ignat 90 de minute, deși suntem în perioada în care, în mod normal, joacă 45 de minute fiecare jucător.

Rareș Pop a rezistat până aproape de final. Onea a rezistat 60 de minute și a trebuit să punem pe altcineva în poziția aia...

Sunt și multe lucruri bune pentru că, în primul rând, echipa e dornică din prima zi să obțină ceva mai mult decât până acum.

Sunt multe lucruri de rezolvat din punct de vedere al mentalității. Pentru că legat de calitatea jucătorilor nu am avut nicio emoție. Au calitate mare de tot.

Am spus-o și cu o lună înainte să vin, o spun și astăzi: Rapid are calitate foarte mare la fotbal. În schimb, la mentalitate este foarte departe, dar și asta se construiește, se schimbă”, a declarat Pancu, la Prima Sport.

Întrebat dacă Rapid mai plănuiește să aducă noi jucători în această vară, tehnicianul a răspuns:

„Da, mai vin jucători cu siguranță, nu știu dacă vine atacantul italian, dar vine sigur un atacant, poate un fundaș central, e posibil să vină și un mijlocaș central spre un număr 10”.

Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Rapid, reunire 15 iunie 2026 FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

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Cât despre situația lui Vladislav Blănuță, jucător aflat într-o situație dificilă la Dinamo Kiev, după ce a intrat în conflict cu fanii încă de la început din cauza postărilor pro-ruse de pe rețelele sociale, Pancu a transmis:

„Săracul, prin ce trece… I-am zis să iasă puternic din situația asta. I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit și…

Va ieși mai puternic cu siguranță, nu știu când se va întâmpla asta, dar e foarte greu în momentul de față”.

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