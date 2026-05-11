Probleme la Bistrița Ce se întâmplă cu noul stadion și cu bazinul de înot, după ce șeful CJ a  intrat în atenția DNA: „Sperăm să se clarifice”

Planurile orașului Bistrița-Năsăud pentru dezvoltarea infrastructurii sportive sunt blocate momentan din mai multe motive.

Printre ele se numără și un dosar de corupție.

Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița Năsăud, e implicat într-un dosar DNA, după ce a intrat în vizorul procurorilor, care au efectuat percheziții la sediul instituției, dar și la locuința acestuia, în urmă cu aproape trei săptămâni.

Astfel, acest aspect ar putea afecta proiectele din punct de vedere al finanțării.

Gabriel Lazany: „Sperăm să se clarifice procedurile în circa două luni”

Proiectele includ noul stadion „Jean Pădureanu”, un bazin și o pistă olimpică de atletism, dar și o pârtie de schi în apropierea Sălii Polivalente, care se află în localitatea Unirea, lângă oraș.

Ce blochează construcția? Deși compania Strabag a câștigat licitația, societățile ACI Cluj și Dimex 2000 au depus contestații, iar firma învingătoare a fost descalificată, informează gsp.ro.

„Sperăm ca în circa două luni procedurile să se clarifice, astfel încât să poată să fie deschis șantierul.

Bazinul olimpic, preconizat să se construiască la baza unei viitoare pârtii de schi, este momentan în faza studiului de fezabilitate, la care lucrează o echipă de proiectanți din Iași.

Nu e încă încheiat, astfel încât n-aș putea să avansez anumite sume pentru acest proiect. Aici e vorba despre o investiție a Primăriei, derulată tot prin CNI”, a declarat Gabriel Lazany, primarul Bistriței, pentru sursa citată.

12.000 de locuri va avea noua arenă din Bistrița și va costa aproximativ 64 de milioane de euro

Cât despre vechea arenă, care a ajuns în proprietatea Primăriei în 2025, după 14 ani, edilul a transmis:

„Vom desființa o tribună și peluza pentru ca acolo să devină un spațiu deschis, unde va fi construită o scenă pentru diferite spectacole, pe care vrem să le mutăm din centrul istoric.

Asta fiindcă, pe lângă facilitățile turistice, acolo e și o zonă locuită, așa că evenimentele trebuie să se limiteze și să se încadreze în orele de liniște”, a mai spus Lazany.

