Barcelona este campioana Spaniei! Catalanii s-au impus în derby-ul cu Real Madrid și și-au adjudecat titlul #29

Barcelona - Real Madrid 2-0. Victorie clară pentru formația blaugrana, care a câștigat titlul la primul El Clasico disputat pe proaspăt renovata arenă Camp Nou.

Barcelona a început în forță partida de pe Camp Nou, deschizând scorul încă din minutul 9, după o superexecuție a lui Marcus Rashford din lovitură liberă, fără șanse pentru Courtois.

Madrilenii lui Arbeloa nu au reușit să ofere vreo replică, iar catalanii și-au dublat rapid avantajul în minutul 18, după o fază construită superb.

Ferran Torres a înscris din mijlocul careului, după o pasă așezată perfect cu călcâiul de Dani Olmo.

Rashford a avut șansa de a face 3-0 încă din minutul 38, însă Thibaut Courtois a intervenit incredibil când englezul a scăpat singur spre poartă.

Real Madrid nu a reușit să pună pericol nici în partea secundă, iar avantajul formației blaugrana a fost suficient pentru a-și asigura victoria și un nou titlu de campioană în La Liga.

Au marcat: Rashford (9), Ferran Torres (18)

Min. 88 - Iese Fermin, intră Balde.

Min. 84 - Lewandowski șutează din interiorul careului, însă șutul nu-i pune mari probleme lui Courtois.

Min. 81 - Galben pentru Arnold și Raphinha.

Min. 79 - Ies Diaz și Gonzalo Garcia, intră Mastantuono și Palacios.

Min. 77 - Ies Ferran și Gavi, intră Lewandowski și Bernal.

Min. 70 - Iese Camavinga, intră Pitarch.

Min. 63 - Ies Olmo și Rashford, intră de Jong și Raphinha.

Min. 63 - Bellingham a reușit să trimită mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 56 - Courtois are o nouă intervenție de senzație la șutul din lateral al lui Ferran Torres.

Min. 55 - Galben pentru Bellingham.

Min. 51 - Galben pentru Asencio, după un conflict cu Dani Olmo. Spiritele s-au încins pe Camp Nou, iar jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit pe gazon. Jucătorul Barcelonei a fost și el avertizat.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe Camp Nou.

Min. 40 - Galben pentru Camavinga.

Min. 38 - Ocazie colosală ratată de Rashford. Englezul a scăpat singur cu portarul după o pasă perfectă a lui Ferran Torres, însă Courtois salvează incredibil.

Min. 22 - Ocazie mare pentru Gonzalo Garcia, care nu reușește să trimită pe poartă, la colțul scurt.

Min. 18 - Gol Barcelona! Ferran Torres dublează avantajul catalanilor cu un șut din interiorul careului, după o pasă incredibilă a lui Dani Olmo, cu călcâiul.

Min. 9 - Gol Barcelona! Rashford deschide scorul cu o execuție superbă din lovitură liberă, direct în vinclul porții lui Courtois.

Min. 2 - Vinicius trimite primul șut pe poartă, însă Joan Garcia reține fără probleme.

Min. 1 - Start de partidă pe Camp Nou.

Echipele de start:

Barcelona: Joan Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Fermin, Olmo, Rashford - F. Torres

Hansi Flick Real Madrid: Courtois - Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia - Diaz, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Vinicius, G. Garcia

Arbitru: Alejandro Hernandez

Stadion: Camp Nou - Barcelona

Știrea inițială:

Hansi Flick, înainte de El Clasico: „Să câștigăm al doilea titlu ar fi incredibil”

Înainte de partida cu marea rivală, tehnicianul catalanilor a declarat:

„Atmosfera, conexiunea dintre jucători este ceva cu adevărat special. Avem jucători de calitate, de talie mondială.

Legătura dintre toți este uimitoare, în special între jucătorii de la academie, pentru că se cunosc de mulți ani.

A câștiga un al doilea titlu cu această echipă tânără ar fi incredibil. Jucătorii au făcut o treabă fantastică și acum vrem să câștigăm titlul, al doilea la rând, ceea ce este uimitor, și nu este ceva normal aici, în Spania”, a spus Flick, conform espn.com.

Alvaro Arbeloa: „Băieții au demonstrat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid”

Tehnicianul celor de la Real Madrid a vorbit la conferință despre incidentul care a avut loc între Tchouameni și Valverde:

„Am două lucruri de spus. În primul rând, sunt foarte mândru de hotărârea, viteza și transparența clubului. Și în al doilea rând, că jucătorii și-au recunoscut greșeala, și-au exprimat regretul și și-au cerut scuze.

Asta e suficient pentru mine. Ceea ce nu voi face este să-i răstignesc public, pentru că nu merită. Mi-au arătat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid în ultimele patru luni și în ultimii ani.

Băieții au demonstrat ce înseamnă să fii jucător la Real Madrid și nu voi uita asta”.

