Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol

Zborul de miercuri al echipei AS Monaco spre Bruges, pentru meciul din Liga Campionilor, a fost anulat din cauza unei probleme cu aerul condiționat.

Jucătorii au coborât din avion la bustul gol și în boxeri.

Club Brugge - AS Monaco se joacă azi, de la 19:55 și e live pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

O defecțiune la aerul condiționat din avionul care trebuia să-i ducă pe jucătorii lui AS Monaco la Bruges a stârnit scene haotice la bord.

Imaginile cu jucătorii lui AS Monaco rămași doar în boxeri în cabină, dar și pe pistă au devenit virale.

Clipurile care îi arătau pe jucători în lenjerie intimă au fost încărcate pe contul de Snapchat al starului de la Monaco, Jordan Teze.

Interiorul avionului devenise o adevărată saună, așa că fotbaliștii au încercat să se răcorească, apelând la ajutorul unor evantaie improvizate.

Temperatura a atins un nivel sufocant, iar jucătorii, leoarcă de transpirație, au renunțat la haine.

Fotbaliștii de la Monaco au fost văzuți la bustul gol și pe pistă, după ce au coborât din aeronavă.

Explicația clubului AS Monaco: „Din motive tehnice, a fost imposibil să călătorim”

Adi Hutter, antrenorul monegascilor, a declarat că s-a luat decizia ca echipa să rămână acasă și să călătorească azi la Bruges din motive de siguranță.

„Din păcate, nu am putut pleca astăzi (n.r. - miercuri). Nu știu dacă acest lucru va avea un impact, deoarece suntem profesioniști și ne-am schimbat imediat programul.

Prin urmare, vom călători mâine (n.r. azi) la Bruges. Este cea mai bună soluție posibilă, mai ales că am făcut-o deja pentru meciul de la Auxerre de sâmbătă, călătorind în aceeași zi.

Din motive tehnice, a fost imposibil să călătorim, deoarece nu era garantată siguranța tuturor. De aceea am decis, în acord cu cei din conducere, să amânăm călătoria”.

♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.

📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF — Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025

