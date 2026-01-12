Moment amuzant la Brisbane VIDEO: Mesajul transmis de Aryna Sabalenka iubitului ei, după succesul din finală: „Sper să te pot numi altfel”

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat duminică finala de la Brisbane, după 6-4, 6-3 împotriva Martei Kostyuk, și a cucerit primul trofeu din 2026.

La final, într-o moment de entuziasm, aceasta l-a luat prin surprindere pe iubitul ei, aflat în tribune.

Sabalenka a revenit pe 6 ianuarie pentru primul meci oficial de la Brisbane, după vacanța în care evoluat doar în partida demonstrativă, „Bătălia sexelor”, cu Nick Kyrgios, dezvăluind că nu s-a apropiat de sport în această pauză.

Aryna Sabalenka, către iubitul ei: „Sper să te pot numi altfel”

Sabalenka a făcut un turneu de excepție la Brisbane, înainte de Australian Open, fără să piardă vreun set până în finală sau mai mult de 4 game-uri într-un singur set.

Astfel, la declarațiile de la finalul partidei, într-un moment de euforie, i-a transmis iubitul ei, Georgios Frangulis, un mesaj care l-a luat prin surprindere:

„Îi mulțumesc iubitului meu. Sper să te pot numi altfel în curând”, a spus Sabalenka, îndreptându-și privirea spre locul din tribună în care se afla partenerul său, potrivit mundodeportivo.com.

Aryna Sabalenka after winning back to back Brisbane titles:



“Thank you to my boyfriend… hopefully soon I can call you something else” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VCLdkJXLBg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

În plus, liderul WTA nu a ezitat să-și felicite și adversara din finală, ucraineanca Marta Kostyuk, care însă a refuzat din nou să dea mâna la final cu Sabalenka, în semn de protest împotriva războiului din țara natală, în care a fost implicată și Belarus.

„În primul rând, vreau să o felicit pe Marta și pe echipa ei pentru un început de sezon incredibil. Le urez tot binele din lume. Sper să ne întâlnim de mult mai multe ori în finală pentru a arăta un tenis excelent”, a mai spus Sabalenka.

Pentru sportiva din Belarus urmează participarea la Australian Open, unde anul trecut a pierdut finala în fața lui Madison Keys, scor 1-2.

