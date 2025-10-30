„Am fost răpit!” Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la Manchester United, poveste șocantă: „Cam așa era în Bulgaria”

Dimitar Berbatov, 44 de ani, și-a amintit un episod înfricoșător trăit în Bulgaria, înainte să se lanseze în fotbalul mare.

O carieră care a avut în vârf Manchester United, transferat de Sir Alex Ferguson cu 38 de milioane de euro.

Dimitar Berbatov e un nume important în istoria fotbalului bulgar.

Golgeterul all-time al naționalei, cinci ani în Bundesliga, cu Leverkusen (2001-2006), și opt în Premier League, la Tottenham (2006-2008), Manchester United (2008-2012) și Fulham (2012-2014).

Înainte de a juca aproape de finalul carierei în Franța (Monaco, 2014-2015) și Grecia (PAOK, 2015-2016).

A impresionat în Germania și lăsat o impresie foarte bună în Anglia, mai ales la Tottenham, dar nu a dezamăgit nici la United.

48 de goluri a marcat Dimitar Berbatov în 78 de selecții pentru Bulgaria, având o medie de 0,62 reușite pe meci

Berbatov nu uită că bandele făceau transferuri în Bulgaria: „Cine, el? Aduceți-l aici!”

Astăzi, la 44 de ani, dezvăluie o poveste șocantă trăită la începuturile sale: „Am fost răpit”. I-a spus-o lui Rio Ferdinand, fostul coleg de la Manchester, în podcastul acestuia, „Presents”.

Întrebat de Ferdinand de ce nu a zis nimic până acum, bulgarul i-a răspuns: „Pentru că unele lucruri îți vor suna incredibil. Pentru mine, era doar parte din viața din acele vremuri. Vremuri foarte grele acasă, înconjurat de diferite bande”.

Berbatov, căpitanul naționalei bulgare, într-un meci cu Olanda Foto: Imago

Și-a amintit că avea 18 ani, întâmplarea s-a petrecut în 1999 și el era în al doilea sezon la ȚSKA Sofia, echipa care l-a lansat în fotbalul profesionist.

„Când începi să-ți demonstrezi calitatea, cluburile vin după tine, fac oferte, se interesează de contract, de suma pe care ar trebui să o plătească”.

Acasă era cu totul altceva. Cum era în Bulgaria? Cam așa. La o discuție, unul dintre indivizi spune: «Cine, el? Aduceți-l aici!». Dimitar Berbatov, fost internațional bulgar

Berbatov, dus de un coleg la capul bandei: „Balcanici înfricoșători se holbau la tine”

Chiar un coechipier de la ȚSKA a fost complice la „răpire”, potrivit talkSPORT. „După antrenament, un coleg mi-a zis: «Vino cu mine! Trebuie să te duc la un prieten». Nu aveam mașină atunci.

Am fost naiv, sigur, jucam la aceeași echipă, l-am crezut. M-am urcat în autoturismul lui și m-a dus la un restaurant.

Berbatov, astăzi, la 44 de ani, analist de televiziune Foto: Imago

Un restaurant în care erau ocupate doar patru mese. La trei stăteau niște tipi masivi, ca niște frigidere, balcanici înfricoșători care se holbau la tine”.

La altă masă, capul bandei. „Du-te acolo, stai jos! Ne vedem mai târziu”, i-a transmis coechipierul.

„Mă gândeam: «Ce se petrece aici? Trebuie să-l sun pe tata, trebuie să-l sun pe tata»”.

Cel în fața căruia eram m-a luat direct: «Știm totul despre tine. Îți schimbăm echipa. Te vrem la noi, trebuie să te luăm». Replica mea: «Eu joc la ȚSKA Sofia». Nu m-a lăsat să continui: «Rezolvăm asta, nu-ți face griji!». Dimitar Berbatov, fost internațional bulgar

Berbatov: „La naiba, m-au răpit, nu vreau să plec!”

Cum se simțea atunci? „Așa, înconjurat de acei tipi, eram pur și simplu intimidat. Îmi repetam același lucru: «Trebuie să-l sun pe tata». Am stat acolo două, trei ore. Până la urmă, am fost lăsat să-l sun pe tata”.

Vorbea necontrolat, atât era de speriat. „Sunt aici, nu știu unde, cu indivizi mari în jurul meu”. Părintele i-a cerut să se liniștească: „Respiră, calmează-te!”. „La naiba, m-au răpit, nu vreau să plec!”, a reacționat atacantul.

Mutarea forțată a fost abandonată într-un final pentru că altcineva, mai influent, i-a convins pe cei care-l luaseră să-l elibereze.

„Cineva a sunat pe altcineva, iar șefii celor două cluburi au găsit o cale să nu mai plec”. Dar nu-și mai făcea iluzii asupra carierei.

Eram un copil de 18 ani. Văzând și știind cum stăteau lucrurile atunci în Bulgaria, mă gândeam: «Gata, s-a terminat cu mine!». Dacă nu se înțelegeau, eu urma să zic «Da». Altfel, m-ar fi bătut sau cine știe ce mi-ar fi făcut? Dimitar Berbatov, fost internațional bulgar

I s-a permis să continue la ȚSKA și, doi ani mai târziu, pornea ascensiunea în străinătate, pe sume tot mai mari.

De la 2,5 milioane, cât a plătit Leverkusen, la 15,7 milioane, suma achitată de Tottenham, și 38 de milioane. Atât a mizat Sir Alex Ferguson când l-a transferat în 2008 pe „Old Trafford”.

56 de goluri a înscris Berbatov în 149 de meciuri jucate la Manchester United în toate competițiile

