Campanie șocantă FOTO. Starul de la Manchester City, victima unei avalanșe de postări AI despre moartea copiilor săi: „Dezgustător"
Phil Foden. Foto: Imago
Campanie șocantă FOTO. Starul de la Manchester City, victima unei avalanșe de postări AI despre moartea copiilor săi: „Dezgustător"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 30.10.2025, ora 15:12
Actualizat: 30.10.2025, ora 15:13
  • Phil Foden (25 de ani), fotbalistul englez de la Manchester City, a apelat la avocați după ce pe rețelele sociale au apărut zvonuri false conform cărora fiul său de șase ani ar fi decedat, iar fiica sa de patru ani ar suferi de cancer.

Postările, distribuite de conturi anonime, includeau și imagini generate de inteligența artificială în care Foden și partenera sa, Rebecca Cooke, apăreau plângând împreună.

Phil Foden, victima unei campanii de dezinformare sinistre

În urma acestui val de dezinformare, fotbalistul a apelat la avocații săi pentru a elimina conținutul fals de pe Internet.

Rebecca Cooke, în vârstă de 24 de ani, a fost nevoită să reacționeze public după ce a primit numeroase mesaje despre starea copiilor lor.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, ea a calificat informațiile drept „dezgustătoare” și a cerut utilizatorilor să raporteze orice cont care distribuie astfel de conținut.

Suntem conștienți de paginile care inventează aceste povești. Sunt complet false și profund tulburătoare. Nu înțeleg cum cineva poate inventa așa ceva, mai ales despre copii. Rebecca Cooke

„Mulțumim lui Dumnezeu, suntem toți bine și apreciem preocuparea tuturor.

Facem tot posibilul pentru a elimina aceste postări”, a adăugat Rebecca, reamintind urmăritorilor să raporteze orice conținut fals.

Zvonurile au început cu mesaje pe Facebook care susțineau că fiul lor, Ronnie, ar fi murit.

Câteva zile mai târziu, un alt utilizator a publicat o presupusă confesiune a lui Foden în care se spunea că fiica lor, True, ar avea cancer.

Ambele postări au fost însoțite de imagini generate de inteligența artificială.

Fotografia trucată, cu mesajul „Nu pot juca acum, fetița mea are cancer - Lupt alături de ea”. Foto: „X”, @RobDesselle Fotografia trucată, cu mesajul „Nu pot juca acum, fetița mea are cancer - Lupt alături de ea”. Foto: „X”, @RobDesselle
Fotografia trucată, cu mesajul „Nu pot juca acum, fetița mea are cancer - Lupt alături de ea”. Foto: „X”, @RobDesselle

Din cauza numărului mare de postări false, cuvintele „Phil Foden” au devenit trending pe rețele sociale și în căutările online.

Fotografie trucată cu Phil Foden și soția sa plângând. Foto: Facebook, @Blue Legends Fotografie trucată cu Phil Foden și soția sa plângând. Foto: Facebook, @Blue Legends
Fotografie trucată cu Phil Foden și soția sa plângând. Foto: Facebook, @Blue Legends

