Rapid a ratat transferul Atacantul dorit de Pancu a semnat chiar cu fosta formație a antrenorului giuleștenilor +55 foto
Superliga

Rapid a ratat transferul Atacantul dorit de Pancu a semnat chiar cu fosta formație a antrenorului giuleștenilor

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 18:52
  • Alessandro Debenedetti, atacantul dorit în această vară și de Rapid, va continua în Italia.
  • Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a fost prezentat oficial de Cesena, formație care l-a împrumutat de la Genoa până la 30 iunie 2027.
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Rapid confirmase în luna iulie interesul pentru Debenedetti, iar conducerea giuleștenilor preciza la acel moment că atacantul fusese analizat inclusiv de antrenorul Daniel Pancu.

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Mutarea în România nu s-a concretizat însă, iar jucătorul a optat pentru continuarea carierei în Serie B.

Debenedetti, împrumutat la Cesena

Cesena a anunțat că a obținut serviciile lui Debenedetti sub formă de împrumut de la Genoa, până în vara anului viitor. Atacantul va purta numărul 91 la noua sa echipă.

Născut la Savona în 2003, Debenedetti a ajuns la academia celor de la Genoa în 2022 și a evoluat pentru formația Under 19. În sezonul respectiv a avut o contribuție importantă la câștigarea campionatului Primavera 2, marcând 18 goluri în 24 de partide.

  • Daniel Pancu a evoluat la Cesena în sezonul 1999-2000

Alessandro Debenedetti debutat în fotbalul profesionist la Mantova

Alessandro Debenedetti FOTO cesenafc.com Alessandro Debenedetti FOTO cesenafc.com
Alessandro Debenedetti FOTO cesenafc.com

În vara lui 2023, atacantul a fost transferat de Mantova, unde a făcut pasul către fotbalul profesionist. În primul său sezon la echipa italiană a contribuit la promovarea în Serie B, după câștigarea campionatului din Serie C.

În stagiunea următoare, Debenedetti a rămas la Mantova și a înscris de patru ori în primul său sezon în Serie B. Evoluțiile sale au atras ulterior atenția celor de la Virtus Entella, formație la care s-a transferat în vara lui 2025.

Rapid a analizat varianta Alessandro Debenedetti în această vară

Numele lui Debenedetti a apărut în această vară și pe lista Rapidului. Clubul giuleștean a confirmat public că atacantul era urmărit, iar conducerea a precizat că fotbalistul fusese analizat de Daniel Pancu.

În cele din urmă, mutarea la Rapid nu s-a materializat, iar Debenedetti va continua în Italia. Pentru Cesena, atacantul reprezintă o soluție pentru ofensivă în sezonul următor, în timp ce Genoa rămâne clubul de care acesta aparține.

„A dat puține goluri, dar trebuie să privim contextul. Virtus n-a marcat foarte mult, abia s-a salvat. N-a fost un mediu foarte bun pentru un atacant. Faptul că a jucat atât de mult acolo spune ceva.

De-asta l-am și dorit, a fost analizat și de Daniel Pancu și cred că ne poate ajuta”, declara directorul sportiv al Rapidului, Marius Bilașco, la Digi Sport, luna trecută.

Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (35).jpeg
Rapid - CFR Cluj, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (35).jpeg

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