Imagini inedite FOTO: Selecționerul a urmărit un meci din campionatul intern din mijlocul fanilor

Marcelo Bielsa (70 de ani), selecționerul Uruguayului, a fost surprins în tribune la un meci de campionat.

Uruguay a obținut deja calificarea la CM 2026, după ce a terminat pe locul 4 în preliminariile din America de Sud.

Liverpool Montevideo și Penarol s-au întâlnit sâmbătă în campionat, iar Marcelo Bielsa a fost printre cei prezenți la stadion.

Marcelo Bielsa, surprins în mijlocul fanilor la un meci din Uruguay

Deși ar fi putut urmări partida de la tribuna oficială sau din altă zona a arenei, selecționerul primei reprezentative din Uruguay s-a poziționat chiar în mijlocul fanilor.

Bielsa a fost surprins în câteva imagini de pe micuțul stadion, în timp ce urmărea partida dintre Liverpool Montevideo și Penarol, potrivit VSports Team.

Cele două formații au remizat scor 2-2, după ce gazdele au reușit să întoarcă rezultatul de la 0-1.

Penarol rămâne lider în campionatul din Uruguay, cu 16 puncte adunate după 7 etape. Liverpool se află pe locul 4, la 4 puncte în spate.

Marcelo Bielsa a mai pregătit și naționala Argentinei, dar și pe cea din Chile, iar la nivel de club are în CV nume precum Lazio, Marseille, Bilbao sau Leeds.

