Eliminarea lui Huijsen, eronată! Comitetul Arbitrilor din Spania va veni cu explicații după faza controversată. Ce se întâmplă cu arbitrul VAR

Comitetul Tehnic al Arbitrilor urmează să vină cu explicație oficială după eliminarea lui Dean Huijsen.

Fundașul spaniol a văzut cartonașul roșu în prima repriză a meciului Real Sociedad - Real Madrid 1-2, pentru un fault considerat ca fiind din postura de ultim apărător.

Deși a evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică, Real Madrid a reușit să se impună în deplasarea de la Sociedad și rămâne lider cu maximum de puncte după 4 etape.

Eroarea de la eliminarea lui Huijsen va fi recunoscută

În minutul 32 al partidei de sâmbătă, arbitrul Gil Manzano i-a arătat roșu direct lui Dean Huijsen, după un duel cu Oyarzabal.

„Centralul” a considerat că fundașul era ultimul apărător, însă reluările au arătat că Militao se afla aproximativ pe aceeași linie cu acesta, chiar puțin mai în față:

Faza a fost reclamată vehement și de antrenorul celor de la Real Madrid, Xabi Alonso, care i-a transmis arbitrului că faza va ajunge la Comitetul Tehnic al Arbitrilor.

Acum, greșeala lui Manzano va fi recunoscută, iar Comitetul va veni cu o explicație oficială în săptămâna ce urmează, informează marca.com.

Cu toate acestea, principalul responsabil pentru această eroare va fi arbitrul aflat în camera VAR, Figueroa Vazquez, pentru că nu l-a chemat pe „central” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, acesta riscând să fie suspendat.

