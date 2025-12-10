Dinamo se întărește „Câinii” ar dori să transfere un jucător de la campioana Cehiei » A evoluat și în România

Dinamo ar dori să-l transfere pe Andres Dumitrescu (24 de ani), fundaș stânga legitimat la Slavia Praga.

În perioada de transferuri din iarnă, echipa antrenată de Zeljko Kopic ar dori să aducă mai mulți jucători.

Printre posturile pe care Dinamo ar vrea să le întărească este și cel de fundaș stânga, acolo unde evoluează titular Raul Opruț. Internaționalul român nu are însă o dublură pe post.

Clubul din „Ștefan cel Mare” ar dori să-l transfere pe Andres Dumitrescu , fundaș stânga împrumutat de Slavia Praga la Sigma Olomouc, în prima ligă a Cehiei, anunță prosport.ro.

Dinamo și-ar dori să-l aducă pe Andres Dumitrescu pentru a fi rezerva lui Raul Opruț, jucător de bază al „câinilor” pe flancul stâng.

În acest sezon, Raul Opruț a jucat în 21 de meciuri pentru Dinamo și a marcat un gol. În ultimele trei partide (0-0 cu FCSB, 1-0 cu Oțelul și 1-1 cu Botoșani), fundașul stânga a bifat toate cele 90 de minute ale partidelor.

În afară de jucătorul legitimat la Slavia Praga, echipa antrenată de Zeljko Kopic ar dori să mai transfere și unul sau doi fundași centrali, un mijlocaș central și un atacant.

Andres Dumitrescu a fost transferat de Slavia Praga în 2023 de la Sepsi. Formația cehă a plătit atunci un milion de euro în schimbul fundașului stânga.

După doar câteva luni, jucătorul român a revenit la Sepsi, sub formă de împrumut, acolo unde a petrecut șase luni. La scurt timp de la revenirea în Cehia, Andres Dumitrescu a fost împrumutat din nou la formația din Sfântu Gheorghe, pentru un sezon.

128 de meciuri a jucat, în total, Andres Dumitrescu pentru Sepsi. A marcat și 3 goluri

În această vară, fundașul s-a întors la campioana Cehiei, acolo unde nu a petrecut foarte mult timp, fiind trimis sub formă de împrumut la Sigma Olomouc, echipă din prima ligă cehă.

Andres Dumitrescu a evoluat în 5 meciuri pentru Sigma Olomouc în toate competițiile. Clubul se află pe locul 7 în campionatul Cehiei, cu 27 de puncte acumulate după 18 meciuri.

400.000 de euro este cota de piață a lui Andres Dumitrescu, conform Transfermarkt

