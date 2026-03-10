Rivalitate încinsă în Cluj Fanii lui CFR au dat foc unor fulare ale celor de la „U”, la meciul cu Dinamo

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Suporterii gazdelor au dat foc unor fulare ale rivalei din oraș, U Cluj, la partida de luni seară.

Cele două formații s-au întâlnit în ultimul meci al sezonului regulat din Liga 1, ambele fiind deja calificate în play-off înaintea partidei, iar fanii din Gruia nu au uitat de rivalitatea cu „șepcile roșii”.

În jurul minutului 37 al partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, o parte a stadionului a fost învăluită de fum, fiind vizibil și pe transmisiunea TV.

Din informațiile GOLAZO.ro, fumul a provenit de la mai multe fulare ale celor de la U Cluj, incendiate de fanii CFR-iști, prezenți la meci.

Pe stadion au fost prezenți și aproximativ 2.000 de suporteri dinamoviști, printre care s-au aflat și fani ai „șepcilor roșii”, cele două galerii fiind înfrățite, astfel că acele fulare ar fi putut fi capturate de acolo de fanii CFR-ului.

Suporterii de la U și Dinamo s-au întâlnit în centrul orașului și au mers împreună în Gruia, așa cum obișnuiesc de fiecare dată.

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25 *️ beneficiază de rotunjire

Rivalele CFR și U Cluj se pregătesc pentru derby-ul orașului, chiar în prima etapă a play-off-ului, luni, de la 20:30, pe Cluj Arena.

VIDEO. Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

