Rivalitate încinsă în Cluj Fanii lui CFR au dat foc unor fulare ale celor de la „U”, la meciul cu Dinamo

- CFR Cluj - Dinamo 2-0. Suporterii gazdelor au dat foc unor fulare ale rivalei din oraș, U Cluj, la partida de luni seară.
Cele două formații s-au întâlnit în ultimul meci al sezonului regulat din Liga 1, ambele fiind deja calificate în play-off înaintea partidei, iar fanii din Gruia nu au uitat de rivalitatea cu „șepcile roșii”.
În jurul minutului 37 al partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, o parte a stadionului a fost învăluită de fum, fiind vizibil și pe transmisiunea TV.
Din informațiile GOLAZO.ro, fumul a provenit de la mai multe fulare ale celor de la U Cluj, incendiate de fanii CFR-iști, prezenți la meci.
Pe stadion au fost prezenți și aproximativ 2.000 de suporteri dinamoviști, printre care s-au aflat și fani ai „șepcilor roșii”, cele două galerii fiind înfrățite, astfel că acele fulare ar fi putut fi capturate de acolo de fanii CFR-ului.
Galerie foto (6 imagini)
Suporterii de la U și Dinamo s-au întâlnit în centrul orașului și au mers împreună în Gruia, așa cum obișnuiesc de fiecare dată.
Clasamentul la intrarea în play-off
|Echipă
|Puncte
|1. U Craiova
|30
|2. Rapid
|28
|3. U Cluj
|27
|4. CFR Cluj
|27*
|5. Dinamo
|26
|6. FC Argeș
|25
Rivalele CFR și U Cluj se pregătesc pentru derby-ul orașului, chiar în prima etapă a play-off-ului, luni, de la 20:30, pe Cluj Arena.