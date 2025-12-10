Tensiuni între ultrașii de la Dinamo Gruparea „Black Side” își suspendă activitatea: „Nu a fost o decizie ușoară” » Care ar fi motivul

Dinamo are un parcurs bun în Liga 1 în acest sezon. În schimb, între suporteri par să existe tot mai multe tensiuni.

Gruparea „Black Side” a transmis, marți seară, că își va suspenda activitatea din Peluza Cătălin Hîldan, pe fondul unor evenimente petrecute în cadrul peluzei.

Dinamo este neînvinsă de 8 partide în toate competițiile, fiind pe locul 4 în Liga 1, la patru puncte în spatele liderului Rapid, însă situația nu pare să fie la fel de roz și în ceea ce îi privește pe suporteri.

Grupul „Black Side” își suspendă activitatea din PCH

„Grupul Black Side anunță suspendarea activității în semn de protest după ultimele evenimente petrecute în Peluza Cătălin Hîldan.

Nu a fost deloc o decizie ușoară, dar alegem să facem acest pas în speranța că, în viitorul apropiat, fenomenul ultra și principiile în care am crezut cu tărie vor da din nou semne de viață în peluza noastră.

Ținem să subliniem că retragerea noastră nu schimbă cu nimic dragostea pentru culorile clubului. Am fost și rămânem legați emoțional de tot ceea ce am construit împreună: coregrafii, steaguri, cântece, nopți nedormite și momente pe care nu le vom uita niciodată.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături: prieteni, frați, oameni care s-au implicat în orice mod ca numele nostru să existe și să fie respectat de toată lumea”, este comunicatul transmis de gruparea dinamovistă.

Ce s-ar fi întâmplat în cadrul Peluzei Cătălin Hîldan

În ultima vreme, mai multe grupări ultra ar fi intrat în conflict cu liderii galeriei dinamoviste.

Tensiunile tot mai ridicate dintre grupurile de suporteri ar dus la apariția unor confruntări atât la partida cu Oțelul, scor 1-0, cât și la cea cu FCSB, scor 0-0, la cea din urmă fiind nevoie chiar de intervenția liderului Elias Bucurică pentru a calma spiritele, potrivit fanatik.ro, motiv pentru care „Black Side” ar fi luat decizia de a a-și suspenda activitatea

