„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț” +13 foto
Inter - Liverpool 0-1 foto: IMAGO
Liga Campionilor

„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 09:25
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 09:45
  • Ilie Dumitrescu, Gabi Balint și Gică Craioveanu au fost șocați după decizia din finalul meciului dintre Inter și Liverpool, unde „cormoranii” au beneficiat de lovitură de la 11 metri.
  • În plus, Ionuț Badea, directorul tehnic de la CS Dinamo, a pus problema și pe seama arbitrajului, „centralul” Zwayer fiind de aceeași naționalitate cu Florian Wirtz, jucătorul faultat.

Liverpool s-a impus cu 1-0 în deplasarea de pe terenul formației lui Cristi Chivu, după ce Szoboszlai a transformat penalty-ul din minutul 88, primit după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR.

Ilie Dumitrescu: „Trasul de tricou nu i-a provocat căderea”

Fostul atacant al Stelei a semnalat și imprudența lui Bastoni, care l-a tras de tricou pe Wirtz, însă crede că neamțul nu putea pune pericol la faza respectivă.

„Este imprudență. Am discutat-o și în timpul fazei. Problema se pune că este cu spatele la poartă, tu îl ai în față, nu are ce să facă Wirtz la faza asta, că n-are cum să se întoarcă.

Cade târziu, trasul de tricou nu i-a provocat căderea. Ăsta era argument să nu dai 11 metri, dar Bastoni, de ce să faci lucrul ăsta, la experiența asta? Bastoni nu avea voie să facă lucrul ăsta”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Gabi Balint susține și el că Bastoni a greșit, însă penalty-ul nu ar fi trebuit acordat.

„Prima greșeală este a lui Bastoni, e clar, dar… Ok, e o ținere, dar e cu spatele la poartă, hai să mai și interpretăm. Eu simpatizez mai mult cu Liverpool decât cu Inter, chiar dacă e Chivu la Inter, dar trebuie să spun că e prea ușor dat penalty-ul”, a transmis Gabi Balint.

Complet iritat de faza respectivă a fost Gică Craioveanu, fostul internațional susținând că o astfel de decizie nu poate fi luată la acest nivel.

„Ăla e penalty, la nivelul ăsta? Cum să dai penalty la faza asta? Vorbim de meci de Champions League! Este ceva de nebuni. E imprudență, cum vrei tu, dar Wirtz cade din picioare”, a spus Gică Craioveanu.

Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1)
Arbitrul partdei Inter - Liverpool a considerat că Bastoni l-a faultat pe Wirtz (FOTO: captură Prima Sport 1)

Ionuț Badea: „Un neamț dă penalty altui neamț”

Pe lângă căderea „de Oscar” pe care a subliniat-o la Wirtz, Ionuț Badea pune problema și pe seama naționalității arbitrului Zwayer.

„E un penalty de Oscar pentru Wirtz și pentru cei din camera VAR. Wirtz nu mai ajungea niciodată la mingea aia. De ce un neamț îi dă unui alt neamț un penalty? Eu mă gândesc și la asta. Oscar, Oscar, Oscar, de trei ori!”, a declarat Ionuț Badea.

liverpool Liga Campionilor Inter Milano Cristi Chivu PENALTY Ilie Dumitrescu Gabi Balint Felix Zwayer
