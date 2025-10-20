Maroc a scris istorie Naţionala nord-africană a câştigat în premieră Campionatul Mondial U20, într-o finală cu Argentina

Argentina U20 - Maroc U20 0-2. Nord-africanii au reușit o victorie istorică în finala Campionatului Mondial U20.

Succesul din această dimineaţă a adus primul trofeu global pentru naționala din Africa.

Cu un adversar mult mai valoros în față, Maroc a reușit a reușit să se impună în ultimul act al turneului final din Chile, după un parcurs incredibil, în care a trecut de nume importante ale fotbalului mondial.

Argentina U20 - Maroc U20 0-2 . Nord-africanii au câștigat în premieră Campionatul Mondial U20

Marocanii au deschis rapid scorul în finala de la Santiago de Chile, în minutul 12, prin Zabiri, jucătorul celor de la Famalicao, din prima ligă portugheză, care după alte 17 minute avea să reușească „dubla”.

În ciuda presiunilor făcute de Argentina în repriza secundă, Maroc a reușit să mențină rezultatul până la final, selecționerul Mohamed Ouahbi intrând în istorie, cu acest prim succes al naționalei africane la un turneu final.

Deși Maroc a învins naționale puternice, precum Franța în semifinale, 1-1 (5-4 d.p.), respectiv Brazilia, 2-1, și Spania, 2-0, în faza grupelor, Argentina U20 avusese un parcurs de excepție până în finală, fără eşec.

Sud-americanii, cu 6 trofee în palmares, au câștigat toate meciurile până la cel cu Maroc, cu 15 goluri marcate și doar două primite.

Maroc U20 este a doua națională africană care se impune la Mondialul U20, după Ghana, în 2009.

Succesul Marocului confirmă și profeția veche de 50 de ani a lui Carlos Bilardo (87 de ani), campion mondial cu Argentina în 1986, care în 1975 era impresionat de pasiunea țărilor africane pentru fotbal, comparativ cu alte națiuni importante din Europa sau America de Sud.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport