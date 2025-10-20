Revenire neașteptată! Iuliu Mureșan este noul președinte al celor de la CFR Cluj. Ce condiție a pus înainte de a se întoarce

Iuliu Mureșan (71 de ani) este noul președinte al celor de la CFR Cluj.

Oficialul va prelua al doilea mandat în această funcție în tabăra ardelenilor, la 7 ani distanță de la despărțirea de club.

Fostul președinte, Cristi Balaj, a părăsit recent formația din Gruia, iar Ioan Varga a bătut deja palma cu înlocuitorul său.

Oficialul în vârstă de 71 de ani a confirmat înțelegerea cu CFR și a dezvăluit condiția pe care i-a pus-o patronului Ioan Varga: Răzvan Zamfir să rămână membru al staff-ului.

„Acum mă întorc la Cluj. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani.

Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu, eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim.

Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială. A fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj.

Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

Iuliu Mureșan a mai ocupat funcția de președinte la CFR Cluj timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care ardelenii au cucerit 4 titluri de campioni și 4 Cupe ale României.

