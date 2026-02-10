Cîrjan, absență importantă Alți doi jucători vitali sunt în pericol: dacă iau galben cu Slobozia, nu vor evolua cu Rapid

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), nu-și va putea ajuta echipa la meciul următor din Liga 1

Alți doi jucători sunt în pericol dacă vor lua „galben” la următorul meci

„Decarul” a fost avertizat în meciul cu U Craiova, 1-1, de arbitrul Istvan Kovacs, pentru un fault în apropierea propriului careu, în repriza secundă (minutul 59).

Cătălin Cîrjan nu va evolua în meciul Dinamo - Unirea Slobozia

Cîrjan a primit astfel al patrulea „galben” din acest sezon și va fi suspendat la partida din etapa #27 a Ligii 1, cu Unirea Slobozia. Aceasta se va disputa luni, 16 februarie, de la ora 20:00.

Cîrjan va putea juca până atunci în Cupă, cu Hermannstadt, joi.

Cîrjan era sub amenințarea suspendării încă din etapa #18, când primise al treilea „galben”, dar a rezistat 7 meciuri fără să-l încaseze pe cel decisiv.

Astfel, liderul dinamoviștilor va fi disponibil la derby-ul cu fosta sa echipă, Rapid, din etapa #28.

Alexandru Musi și Danny Armstrong sunt singurii dinamoviști cu 3 galbene în acest moment și vor fi suspendați la următorul cartonaș încasat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport