Aici vrea să se mute FCSB! FOTO. Gazonul de pe „Arc” arată deplorabil! Ar trebui să fie gazdă pentru 8 meciuri în următoarea lună

Dinamo - Craiova se joacă pe un gazon care arată deplorabil. Și va fi suprasolicitat în următoarea perioadă, dacă FCSB nu va renunța la planul de a se muta pe „Arcul de Triumf”.

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FCSB fuge de Ghencea din cauza gazonului prost, însă va nimeri pe un teren aproape la fel de slab.

FOTO. Gazonul de pe „Arc” arată deplorabil! Ar trebui să fie gazdă pentru 8 meciuri în următoarea lună

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată foarte prost înainte de startul primului derby al sezonului, Dinamo - Craiova.

Terenul este ars în foarte multe zone, cel mai mult fiind afectat la centrul terenului, la margine și în preajma careului mic al celor două porți.

Dacă FCSB nu va renunța la intenția de a împărți micuța arenă cu rivala Dinamo, gazonul de pe „Arc” va fi suprasolicitat în următoarea perioadă.

Ar trebui să-i găzduiască pe cei doi granzi până când vor putea reveni pe Arena Națională. Acolo, gazonul va fi înlocuit după concertele din această vară, iar primul meci care se va organiza pe noua suprafață va fi chiar derby-ul Dinamo - FCSB, programat la începutul lui septembrie.

FCSB o încurcă pe Dinamo!

Spre deosebire de FCSB, care avea variantă de rezervă arena din Ghencea, Dinamo nu are altă alternativă în București în afară de „Arc”.

În următoarea lună ar fi trebuit să dispute încă două meciuri, pe lângă cel cu Craiova, iar gazonul ar fi avut timp suficient să se refacă.

Doar că venirea rivalei ar solicita și mai mult gazonul. Pe lângă cele 3 partide din Liga 1 pe care le are programate în august, FCSB ar mai putea juca încă două meciuri în Conference League!

Ar fi un total de 8 meciuri în puțin peste o lună!

Ce meciuri ar urma să aibă loc pe „Arc” în următoarea lună:

25 iulie: Dinamo - Craiova (Liga 1)

3 august: FCSB - Farul (Liga 1)

6 august: FCSB - Aluminij/Dinamo City (Conference League, dacă se califică)

8 august: Dinamo - Voluntari (Liga 1)

16 august: FCSB - FC Botoșani (Liga 1)

20 sau 27 august: meci FCSB (play-off Conference Leauge, dacă se califică)

22 august: Dinamo - U Cluj (Liga 1)

30 august: FCSB - UTA (Liga 1)

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