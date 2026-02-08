Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
  • Suporterii lui Dinamo nu țin cont de vreme și vor veni în număr mare la derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe Arena Națională.
  • Dinamo - U Craiova se joacă luni, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații vor lupta pentru poziția de lider la finalul etapei #26, fiind despărțite în prezent de doar un punct, Craiova ocupând locul 1 înaintea partidei.

Dinamo - U Craiova. Peste 12.500 de bilete vândute de „câini”

În tur, Dinamo și Craiova au remizat scor 2-2, asistența pe stadionul din Bănie fiind de 22.500 de spectatori.

„Peste 12.500 de bilete vândute! Mai sunt puțin peste 24 de ore până la fluierul de start! Mâine, de la 20:00, începe duelul pentru prima poziție în SuperLiga!

Cu voi în tribune, Arena Națională nu mai e doar un stadion… devine ACASĂ! Împreună îi împingem pe băieții noștri spre victorie!”, a transmis clubul pe Instragram.

Anterior acestei postări, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, declarase că așteptările clubului privind numărul de suporteri de la acest meci erau mult mai mari.

„E greu de estimat. Estimările noastre sunt date peste cap. Erau doar 8.000 de bilete vândute (n.r. - sâmbătă). Nu știu cum se va vinde mai departe.

Ne așteptam la 25.000-30.000, având în vedere importanța meciului și faptul că nu am vedea un meci între două echipe care nu joacă fotbal, dimpotrivă”, a spus Andrei Nicolescu.

Oltenii au la dispoziție în jur de 2.000 de bilete, comercializate separat, atât la o casă de bilete în Craiova, cât și printr-un link dedicat propriilor suporteri.

U Craiova și Dinamo ocupă în acest moment primele două locuri în clasamentul spectatorilor din acest sezon:

  • U Craiova - media de spectatori acasă: 13.200
  • Dinamo - media de spectatori acasă: 11.200

La ora meciului de mâine seară, temperatura în Capitală va fi sub zero grade.

