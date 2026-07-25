„Trebuie să rămânem echilibrați” Nuno Campos, apel la răbdare după victoria zdrobitoare cu Craiova: „N-a fost fair ce s-a întâmplat la Ploiești” +55 foto
Nuno Campos. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Trebuie să rămânem echilibrați” Nuno Campos, apel la răbdare după victoria zdrobitoare cu Craiova: „N-a fost fair ce s-a întâmplat la Ploiești”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 23:49
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Instalat în această vară la clubul „alb-roșu”, tehnicianul portughez a obținut un succes categoric chiar în fața campioanei României, la primul meci în fața propriilor suporteri.

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Dinamo - U Craiova 5-1. Nuno Campos: „Trebuie să înțeleagă de ce nu s-a putut atunci ce s-a reușit azi”

Cu un bilanț de două meciuri, eșec cu Petrolul și victorie cu Craiova, antrenorul „câinilor” a subliniat nevoia de timp pentru ca echipa și jocul să fie închegate în totalitate.

„E prima victorie, dar sper să obțin multe altele. Suporterii au fost fantastici. Merită această victorie. Ei ne-au împins de la spate și ne-au ajutat să facem un meci mare. Ei și jucătorii sunt eroii.

Nu e ușor pentru jucători. Nu sunt de mult timp aici, iar ei încearcă să înțeleagă ideile noastre.

În primul meci au pierdut, iar eu a trebuit să-i fac să înțeleagă că, în ciuda înfrângerii, acesta este drumul corect. De asta mă bucur foarte mult. Lucrăm mult la faze fixe. Avem două zile dedicate, inclusiv cu analiză video. Am studiat foarte mult și adversarul.

De asta e nevoie de mult timp pentru a calibra lucrurile. E o diferență mare între a juca împotriva unei echipe care se apără cu 5 fundași cum e Craiova și cum a jucat Petrolul.

Trebuie să înțeleagă de ce nu s-a putut atunci ce s-a reușit azi. Înțelegerea jocului durează foarte mult. Trebuie să înțelegi sistemul, adversarul. Am lucrat și îmbunătățit foarte multe.

Cu timpul, sper ca jucătorii să se adapteze. Durează până când întreaga echipă învață. Important este să câștigăm. N-a fost fair rezultatul de săptămâna trecută, dar nici acum n-am făcut totul bine.

Trebuie să rămânem echilibrați. Nu înseamnă că totul a fost rău dacă am pierdut meciul trecut, iar acum totul e bine pentru că am câștigat. Trebuie să realizăm ceea ce am greșit și să îmbunătățim”, a spus Nuno Campos la Prima Sport.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Nuno Campos: „Am văzut multe meciuri înainte să vin aici”

Ulterior, portughezul a dezvăluit că a urmărit partidele lui Dinamo înainte de a sosi la echipă și vrea ca meciurile de pe teren propriu să fie „arma” cea mai puternică în acest sezon.

„Am văzut multe meciuri înainte să vin aici. De la început am vorbit despre suporteri, pentru că vor fi esențiali în acest sezon.

De la început am fost cu un om în plus datorită lor și trebuie să îi simțim mereu așa. Trebuie să formăm o fortăreață acasă, iar ei sunt foarte importanți. E o mare bucurie să le putem oferi astfel de victorii”, a mai spus Campos.

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