„Nu este prima dată” Steven Nsimba, neputincios în fața insultelor rasiste: „Le-am mai spus arbitrilor, dar n-au făcut nimic până azi” +38 foto
Steven Nsimba. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Nu este prima dată” Steven Nsimba, neputincios în fața insultelor rasiste: „Le-am mai spus arbitrilor, dar n-au făcut nimic până azi”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 23:28
  • Dinamo - U Craiova 5-1. Steven Nsimba (30 de ani) reacționat după insultele rasiste pe care le-a primit în prima repriză a meciului.
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Derby-ul de pe „Arc” a fost oprit pentru câteva momente în minutul 35, după ce atacantul francez i-a atras atenția arbitrului Istvan Kovacs, legat de scandările fanilor.

„Centralul” a discutat cu arbitrul de rezervă, care i-a transmis crainicului să-i ceară publicului să înceteze.

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Steven Nsimba, neputincios în fața insultelor rasiste: „Le-am mai spus arbitrilor, dar n-au făcut nimic până azi”

Întrebat despre episodul din prima repriză, atacantul oltenilor a transmis, dezamăgit, că nu este la primul moment de acest fel.

„Nu e prima dată când se întâmplă, aici, în București. S-a mai întâmplat pe Arena Națională. I-am mai atras atenția arbitrului, și contra lui Dinamo, și contra lui Rapid, dar nu a făcut nimic.

Acum a reacționat arbitrul, dar nu vreau să vorbesc despre asta.

Atunci arbitrul nu a reacționat, știu că m-am dus la el, iar el nu a reacționat. Nu pot să fac nimic în legătură cu asta”, a declarat Nsimba, la Prima Sport.

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (28).jpg
Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (28).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (1).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (2).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (3).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (4).jpg Dinamo - Craiova. Meci oprit pentru scandări rasiste la adresa lui Nsimba (5).jpg
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Cât despre jocul modest prestat de echipa sa, Nsimba a transmis:

„Nimic n-a mers. Din primul până în ultimul minut, totul a fost greșit. Trebuie să ne focusăm pe ceea ce va fi miercuri (n.r. - cu Levski, în Liga Campionilor), nimic nu e terminat, e doar 1-0 și acasă putem să întoarcem.

E bine să marchezi în astfel de meciuri, dar nu asta mă interesează cel mai mult.

Nu am fost mulțumit de jocul meu (n.r. - etapa trecută), dar se mai întâmplă uneori. Asta a fost.

E important golul de astăzi pentru încrederea mea. Trebuie să sper că pot să marchez și contra lui Levski”.

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