Dinamo, victorie dramatică „Dulăii” au obținut primele puncte în Liga Campionilor, după o paradă senzațională a lui Iancu în ultima secundă!

Dinamo a învins-o pe Nantes, scor 29-28, și a obținut prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.

Deși erau conduși la pauză, „dulăii” au jucat senzațional în repriza a doua și au reușit să se impună după un final dramatic de meci.

Dinamo, victorie cu Nantes în EHF Champions League

Dinamo nu s-a regăsit în prima parte și a fost condusă aproape toată repriza și a intrat cu un deficit de 3 goluri la cabine, 15-12.

În partea a doua, Dinamo a reușit să echilibreze jocul și chiar să intre în avantaj, ajungând să conducă la diferență de 3 goluri, 23-20.

Nantes a revenit însă pe final, care a fost pe muchie de cuțit. Pelayo a reușit să marcheze pentru „dulăi” în ultimul minut pentru 29-28. Oaspeții au avut însă 32 de secunde să smulgă o remiză. Au desfăcut apărarea lui Dinamo, însă n-au putut să-l învingă pe Iancu, care a salvat victoria cu o paradă de zile mari.

Primul succes pentru Dinamo în acest sezon, care încă speră la o calificare în faza eliminatorie.

Următorul duel pentru „dulăi” în Liga Campionilor va fi cel cu Kielce, în deplasare, pe 26 noiembrie.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 7 14 2 Aalborg 8 13 3 Veszprem 8 10 4 Nantes 8 8 5 Sporting 7 8 6 Kielce 8 5 7 Dinamo București 8 2 8 Kolstad 8 2

*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off

