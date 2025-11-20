Dinamo, victorie dramatică „Dulăii” au obținut primele puncte în Liga Campionilor, după o paradă senzațională a lui Iancu în ultima secundă!

- Dinamo a învins-o pe Nantes, scor 29-28, și a obținut prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.
Deși erau conduși la pauză, „dulăii” au jucat senzațional în repriza a doua și au reușit să se impună după un final dramatic de meci.
Dinamo, victorie cu Nantes în EHF Champions League
Dinamo nu s-a regăsit în prima parte și a fost condusă aproape toată repriza și a intrat cu un deficit de 3 goluri la cabine, 15-12.
În partea a doua, Dinamo a reușit să echilibreze jocul și chiar să intre în avantaj, ajungând să conducă la diferență de 3 goluri, 23-20.
Nantes a revenit însă pe final, care a fost pe muchie de cuțit. Pelayo a reușit să marcheze pentru „dulăi” în ultimul minut pentru 29-28. Oaspeții au avut însă 32 de secunde să smulgă o remiză. Au desfăcut apărarea lui Dinamo, însă n-au putut să-l învingă pe Iancu, care a salvat victoria cu o paradă de zile mari.
Primul succes pentru Dinamo în acest sezon, care încă speră la o calificare în faza eliminatorie.
Următorul duel pentru „dulăi” în Liga Campionilor va fi cel cu Kielce, în deplasare, pe 26 noiembrie.
Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF:
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Fuchse Berlin
|7
|14
|2
|Aalborg
|8
|13
|3
|Veszprem
|8
|10
|4
|Nantes
|8
|8
|5
|Sporting
|7
|8
|6
|Kielce
|8
|5
|7
|Dinamo București
|8
|2
|8
|Kolstad
|8
|2
*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off