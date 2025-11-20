„Scrieți cum a fost!” Condamnare în cazul vedetei FCSB: închisoare cu suspendare pentru polițistul care a luat mită!
Lucian Filip FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Scrieți cum a fost!” Condamnare în cazul vedetei FCSB: închisoare cu suspendare pentru polițistul care a luat mită!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 21:16
  • Lucian Filip (35 de ani), fostul fundaș de la FCSB, a fost implicat într-un scandal, după ce a mituit un echipaj al Poliției Rutiere.
  • Filip a evoluat la formația bucureșteană în perioada 2009-2021. După retragere, în 2022, acesta a fost cooptat în staff-ul „roș-albaștrilor”, acolo unde ocupă funcția de preparator fizic.

Fostul jucător de la FCSB a fost anchetat de polițiști și a explicat în amănunt modul în care i-a dat mită polițistului.

Lucian Filip a mituit un polițist de la Rutieră

Conform mediafax.ro, Lucian Filip, fostul fundaș de la FCSB, a dat mită în valoare de 500 de lei unui echipaj al Poliției Rutiere, după ce a depășit limita de viteză pe Autostrada Soarelui. 200 km/h ar fi fost viteza cu care mergea Lucian Filip.

Poliția s-a sesizat cu privire la acest caz după ce polițiștii au discutat despre Filip în mașină, totul fiind înregistrat audio-video de către camera amplasată în automobil, fără ca cei doi să știe.

Ca urmare a anchetei, polițistul care a luat mită de la Lucian Filip a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare.

Celălalt polițist a fost și el condamnat la 2 ani de închisoare pentru o altă faptă de luare de mită, decizia nefiind însă definitivă, existând posibilitatea unei contestații.

Dialogul dintre cei doi polițiști:

  • Polițistul A.C.C.: Ia uită-l p-ăla, 200 în mă-sa! (n.r. după ce l-a oprit pe Filip și s-a întors în mașină)
  • Polițiștul I.A.M.: Îţi zice ceva… numele ăsta? Nu le am eu cu fotbalul, în p@#$ mea?!
  • Polițistul A.C.C.: Așa…
  • Polițiștul I.A.M.: Steaua București. Filip Lucian
  • Polițistul A.C.C.: Bun…
  • Polițiștul I.A.M.: Așa am zis și eu mânca-ţi-aș! Tată, n-am ce să-ți fac, dar… te dăm în presă, mâncaţi-aș p@#$ ta. Infotrafic, toată lumea… i-am aruncat-o aşa ca fierbere. N-am mai stat de vorbă cu el.

Lucian Filip, prima reacție după ce polițistul a fost condamnat: „Am fost constrâns”

Lucian Filip a vorbit despre decizia instanței de a-l condamna pe polițist.

„Nu vreau să vorbesc prea mult despre acel dosar. Am fost anunțat și eu că polițistul respectiv a fost condamnat. Eu nu mai am niciun rol. Așa cum am spus și la audieri… Am fost constrâns!

Îți dai seama că eu nu aș fi dat, nu aș fi vrut… Nu a fost la inițiativa mea, am fost constrâns să fac asta. Scrieți exact cum a fost”, a declarat Filip, pentru prosport.ro.

Ce a spus Lucian Filip la audieri

După ce a fost identificat de către anchetatori, Lucian Filip s-a prezentat la sediul poliției, acolo unde a povestit în detaliu tot ceea ce s-a întâmplat.

„Mă deplasam la volanul autoturismului marca BMW înmatriculat B-@#$-WMY, proprietatea mamei mele, pe Autostrada A2 în direcţia Bucureşti–Constanţa.

Am fost oprit pentru control de un echipaj al poliţiei rutiere, la autoturismul meu a venit un poliţist despre care cred, după aspectul fizic, că era de etnie romă, care mi-a adus la cunoştinţă că am depăşit limita de viteză, însă nu mai reţin exact cu cât, dar cu siguranţă era mai mult de 50 km/h.

I-am prezentat actele pentru control şi întrucât aveam nevoie de permisul de conducere şi sesizând din discuţia pe care am purtat-o nişte insinuări, în sensul că, ar fi dispus să mă ierte, m-am hotărât să îi dau poliţistului o sumă de bani, astfel că i-am dat suma de 500 lei, pe care am pus-o în asigurare, sumă, care cred că era formată din mai multe bancnote.

Precizez că i-am înmânat actele şi asigurarea în care se aflau banii, poliţistul le-a luat, a mers la maşina poliţiei, după care a revenit şi mi-a restituit documentele, fără suma de bani. Nu mi-a fost întocmit niciun proces-verbal de contravenţie, nu am semnat niciun document şi mi-am continuat deplasarea”.

liga 1 politia rutiera dare de mita SCANDAL fcsb lucian filip
