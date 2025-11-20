Chiajna - FC Bihor 1-0 Concordia câștigă pe teren propriu și se apropie de play-off » Programul etapei + Clasamentul actualizat
Trofeu Liga 2 FOTO: FRF
Liga 2

Chiajna - FC Bihor 1-0 Concordia câștigă pe teren propriu și se apropie de play-off » Programul etapei + Clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 21:32
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 21:33
  • Concordia Chiajna a câștigat meciul cu FC Bihor, 1-0, în prima partidă a etapei #14 din Liga 1.
  • Toate partidele din această etapă sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Înaintea etapei #14, Corvinul Hunedoara este lider autoritar, cu 33 de puncte. Ocupanta locului secund, ASA Târgu Mureș are 26 de puncte, la egalitate cu FC Bihor, Steaua și Sepsi.

Primul meci din această etapă le va avea în prim-plan pe Concordia Chiajna și FC Bihor, ambele echipe având ca obiectiv accederea în play-off.

Tot în această rundă, Steaua va juca în deplasare la Buzău, cu Metalul, echipă clasată pe locul al șaselea. Runda se va încheia marți, 25 noiembrie, cu duelul dintre Poli Iași și Chindia Târgoviște.

Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România
Citește și
Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România
Citește mai mult
Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România

Concordia Chiajna - FC Bihor 1-0

  • A marcat: Neicuțescu (min. 60)
  • Arbitru: Horia Mladinovici (București - București). A1: Romică Bîrdeș (Pitești - Argeș). A2: Marius Marchidanu (Brăila - Brăila)
  • Stadion: Concordia, Chiajna

Sâmbătă

Ceahlăul Piatra Neamț - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00

  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

CS Dinamo - CSM Reșița, live de la 11:00

  • Stadion: CNAF (Buftea)

FC Bacău - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)

FC Voluntari - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

  • Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

  • Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)

Metalul Buzău - Steaua, live de la 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău)

CS Tunari - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

  • Stadion: Central Tunari (Tunari)

CSM Slatina - Corvinul Hunedoara, live de la 12:30

  • Stadion: 1 Mai (Slatina)

Duminică

CS Afumați - Sepsi OSK, live de la 13:30

  • Stadion: Comunal (Afumați)

Marți

Poli Iași - Chindia Târgoviște, live de la 17:00

  • Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1333
2ASA Tg. Mureș1326
3Bihor1426
4Steaua1326
5Sepsi1326
6Metalul Buzău1325
7CSM Reșița1325
8Concordia Chiajna 1423
9FC Voluntari1323
10Chindia Târgoviște 1321
11Poli Iași 1321
12CS Afumați1320
13Ceahlăul P. Neamț1315
14CSM Slatina1313
15FC Bacău1313
16CSC Șelimbăr1312
17CSC Dumbrăvița1312
18CS Dinamo1311
19Gloria Bistrița1310
20Tunari138
21Câmpulung138
22CSM Olimpia Satu Mare134

FRF liga 2 LIVE etapa 14
