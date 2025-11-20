Chiajna - FC Bihor 1-0 Concordia câștigă pe teren propriu și se apropie de play-off » Programul etapei + Clasamentul actualizat

Concordia Chiajna a câștigat meciul cu FC Bihor, 1-0, în prima partidă a etapei #14 din Liga 1.

Înaintea etapei #14, Corvinul Hunedoara este lider autoritar, cu 33 de puncte. Ocupanta locului secund, ASA Târgu Mureș are 26 de puncte, la egalitate cu FC Bihor, Steaua și Sepsi.

Primul meci din această etapă le va avea în prim-plan pe Concordia Chiajna și FC Bihor, ambele echipe având ca obiectiv accederea în play-off.

Tot în această rundă, Steaua va juca în deplasare la Buzău, cu Metalul, echipă clasată pe locul al șaselea. Runda se va încheia marți, 25 noiembrie, cu duelul dintre Poli Iași și Chindia Târgoviște.

Concordia Chiajna - FC Bihor 1-0

A marcat: Neicuțescu (min. 60)

Arbitru: Horia Mladinovici (București - București). A1: Romică Bîrdeș (Pitești - Argeș). A2: Marius Marchidanu (Brăila - Brăila)

Sâmbătă

Ceahlăul Piatra Neamț - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

CS Dinamo - CSM Reșița, live de la 11:00

Stadion: CNAF (Buftea)

FC Bacău - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)

FC Voluntari - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)

Metalul Buzău - Steaua, live de la 11:00

Stadion: Metalul (Buzău)

CS Tunari - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

Stadion: Central Tunari (Tunari)

CSM Slatina - Corvinul Hunedoara, live de la 12:30

Stadion: 1 Mai (Slatina)

Duminică

CS Afumați - Sepsi OSK, live de la 13:30

Stadion: Comunal (Afumați)

Marți

Poli Iași - Chindia Târgoviște, live de la 17:00

Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 13 33 2 ASA Tg. Mureș 13 26 3 Bihor 14 26 4 Steaua 13 26 5 Sepsi 13 26 6 Metalul Buzău 13 25 7 CSM Reșița 13 25 8 Concordia Chiajna 14 23 9 FC Voluntari 13 23 10 Chindia Târgoviște 13 21 11 Poli Iași 13 21 12 CS Afumați 13 20 13 Ceahlăul P. Neamț 13 15 14 CSM Slatina 13 13 15 FC Bacău 13 13 16 CSC Șelimbăr 13 12 17 CSC Dumbrăvița 13 12 18 CS Dinamo 13 11 19 Gloria Bistrița 13 10 20 Tunari 13 8 21 Câmpulung 13 8 22 CSM Olimpia Satu Mare 13 4

