Chiajna - FC Bihor 1-0 Concordia câștigă pe teren propriu și se apropie de play-off » Programul etapei + Clasamentul actualizat

- Concordia Chiajna a câștigat meciul cu FC Bihor, 1-0, în prima partidă a etapei #14 din Liga 1.
Înaintea etapei #14, Corvinul Hunedoara este lider autoritar, cu 33 de puncte. Ocupanta locului secund, ASA Târgu Mureș are 26 de puncte, la egalitate cu FC Bihor, Steaua și Sepsi.
Primul meci din această etapă le va avea în prim-plan pe Concordia Chiajna și FC Bihor, ambele echipe având ca obiectiv accederea în play-off.
Tot în această rundă, Steaua va juca în deplasare la Buzău, cu Metalul, echipă clasată pe locul al șaselea. Runda se va încheia marți, 25 noiembrie, cu duelul dintre Poli Iași și Chindia Târgoviște.
Concordia Chiajna - FC Bihor 1-0
- A marcat: Neicuțescu (min. 60)
- Arbitru: Horia Mladinovici (București - București). A1: Romică Bîrdeș (Pitești - Argeș). A2: Marius Marchidanu (Brăila - Brăila)
- Stadion: Concordia, Chiajna
Sâmbătă
Ceahlăul Piatra Neamț - Muscelul Câmpulung, live de la 11:00
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
CS Dinamo - CSM Reșița, live de la 11:00
- Stadion: CNAF (Buftea)
FC Bacău - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Bacău)
FC Voluntari - CSC Șelimbăr, live de la 11:00
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
Gloria Bistrița - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Stadion: Jean Pădureanu (Bistrița-Năsăud)
Metalul Buzău - Steaua, live de la 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău)
CS Tunari - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00
- Stadion: Central Tunari (Tunari)
CSM Slatina - Corvinul Hunedoara, live de la 12:30
- Stadion: 1 Mai (Slatina)
Duminică
CS Afumați - Sepsi OSK, live de la 13:30
- Stadion: Comunal (Afumați)
Marți
Poli Iași - Chindia Târgoviște, live de la 17:00
- Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|13
|33
|2
|ASA Tg. Mureș
|13
|26
|3
|Bihor
|14
|26
|4
|Steaua
|13
|26
|5
|Sepsi
|13
|26
|6
|Metalul Buzău
|13
|25
|7
|CSM Reșița
|13
|25
|8
|Concordia Chiajna
|14
|23
|9
|FC Voluntari
|13
|23
|10
|Chindia Târgoviște
|13
|21
|11
|Poli Iași
|13
|21
|12
|CS Afumați
|13
|20
|13
|Ceahlăul P. Neamț
|13
|15
|14
|CSM Slatina
|13
|13
|15
|FC Bacău
|13
|13
|16
|CSC Șelimbăr
|13
|12
|17
|CSC Dumbrăvița
|13
|12
|18
|CS Dinamo
|13
|11
|19
|Gloria Bistrița
|13
|10
|20
|Tunari
|13
|8
|21
|Câmpulung
|13
|8
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|13
|4