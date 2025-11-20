„Atenție la Ianis”  Presa din Turcia își avertizează jucătorii înainte de barajul cu România: „E un adevărat maestru”

Presa din Turcia a comentat tragerea la sorți a barajului pentru calificarea la CM 2026.

Naționala turcă va înfrunta România în semifinale. Formația câștigătoare se va duela în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Jurnaliștii turci au analizat selecționata condusă de Mircea Lucescu și au identificat punctele tari.

Ce scrie presa din Turcia despre duelul cu România de la barajul CM 2026

Publicația hurriyet.com.tr a analizat echipa națională a României și a tras primele concluzii despre „tricolori”.

Jurnaliștii au scris despre trecutul lui Mircea Lucescu în Turcia.

„Mircea Lucescu, care a câștigat anterior campionatul Turciei cu Beșiktaș și Galatasaray, dar și Supercupa Europei în timp ce o antrena pe Galata, este antrenorul echipei naționale a României.

El a preluat România în august 2024 și a obținut un palmares de succes, cu o medie de 2,13 puncte în 16 meciuri”.

477,5 de milioane de euro valorează selecționata Turciei. România are o cotă de doar 85,7 milioane

Cei de la Hurriyet au scris și despre jucătorii naționalei și consideră că Ianis Hagi este pericolul principal la baraj.

„Fiul lui Gică Hagi, legendă la Galatasaray, Ianis Hagi, a impresionat prin performanța și consecvența sa în echipa națională.

Căpitanul echipei, Hagi, a jucat în 51 de meciuri pentru echipa națională, marcând 8 goluri și oferind 8 pase decisive și este un adevărat maestru pentru echipa sa ”.

Andrei Rațiu și Dennis Man sunt ceilalți jucători români despre care turcii cred că le pot pune probleme: „Cel mai scump jucător al echipei este Andrei Rațiu, cu o sumă de transfer de 12 milioane de euro.

Următorul este Dennis Man, cu o valoare de 10 milioane de euro”.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

