Accidentări de ultimă oră la Dinamo Problemele au apărut fix înainte de meciul cu CFR: „Nici n-au făcut deplasarea”

Dinamo nu a putut miza la meciul cu CFR Cluj pe trei fotbaliști

Andrei Mărginean (mijlocaș, 24 de ani), Cristian Mihai (mijlocaș, 21 de ani) și Jordan Ikoko (fundaș dreapta, 32 de ani) au absentat în Gruia și nu au mers la Cluj cu echipa, rămânând în Capitală pentru recuperare.

Mărginean și Mihai, probleme de ultimă oră

„La Ikoko e o problemă medicală mai veche, la Mărginean și Mihai sunt niște accidentări ușoare, de ultim moment, și atunci n-au mai făcut deplasarea cu echipa.

La ultimul antrenament înainte de deplasare au simțit niște dureri și atunci s-a ales calea prevenției, nu au mai venit”, a spus ofițerul de presă al lui Dinamo, Bogdan Alecu, la 48 TV.

Kopic ar fi mizat pe Mărginean ca titular în această seară, astfel că a ales o altă linie mediană, formată din Soro, Gnahore (care a fost rezervă cu FC Argeș) și Cîrjan.

Mihai era o soluție bună U21 pentru înlocuiri pe parcursul partidei, iar Ikoko l-a mai schimbat pe Sivis în repriza secundă în diferite partide din acest sezon.

