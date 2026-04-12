„Credință, nu audiență” Protestul dinamoviștilor la meciul cu CFR Cluj: doar 180 de fani prezenți în peluza oaspete

Dinamo joacă în deplasare la CFR Cluj în prima zi de Paște, iar fanii nu au încurajat echipa din peluza oaspete, așa cum obișnuiesc

De câte ori vine în Ardeal, Dinamo are parte de o susținere importantă, însă la meciul acesta lucrurile au stat diferit.

Protestul fanilor dinamoviști la meciul cu CFR

La baza sectorului oaspeților a fost afișat un banner pe care scria „Credință, nu audiență”.

„Suporterii lui Dinamo din PCH și Sud sunt în protest față de programare. Sunt 160-180 de fani prezenți în sectorul oaspeților, preponderent din Cluj sau din zona Ardealului.

Ca număr total, la ședința tehnică s-a spus că vor fi 6.000 în tot stadionul”, a spus ofițerul de presă al lui Dinamo, Bogdan Alecu, la 48 TV.

Ulterior, organizatorii au anunțat un total de 5.809 de spectatori la acest meci.

În ziua de Paște s-a mai jucat și la Slobozia, de la ora 18:15, Unirea - Petrolul 1-2, meci la care au asistat aproximativ 3.000 de spectatori.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport