Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin

La meciul CFR - Dinamo din această seară, ambele echipe au ieșit cu tricouri speciale în memoria lui Mircea Lucescu

Gazdele au păstrat tricourile negre și în timpul momentului de reculegere, în timp ce dinamoviștii și le-au scos imediat după poza de grup.

Citește și Spectacol pentru rivale CFR și Dinamo sunt ca și ieșite din lupta pentru titlu după remiza încinsă din Gruia Citește mai mult Spectacol pentru rivale CFR și Dinamo sunt ca și ieșite din lupta pentru titlu după remiza încinsă din Gruia

Dinamo, echipament special la meciul cu CFR

„Câinii” au jucat în echipamentul de deplasare lansat la finalul anului trecut, dar au luat o decizie discutabilă în încercarea de a-i aduce un omagiu marelui antrenor, decedat pe 7 aprilie.

Echipamentelor obișnuite le-a fost aplicat chipul lui Mircea Lucescu pe fața tricourilor, însă imprimeul a fost plasat fix peste imaginea lui Cătălin Hîldan, care se regăsește pe toate tricourile de joc ale roș-albilor.

„Vestea trecerii la cele veșnice a marelui Mircea Lucescu a îndurerat profund întreaga lume a fotbalului.

În această seară, jucătorii noștri vor intra pe teren cu gândul la o legendă, purtând chipul său pe tricoul oficial de joc”, a scris clubul pe Facebook.

Un detaliu atrage însă atenția: sub imprimeul nou cu Lucescu se poate observa conturul rotund al celui cu Hîldan, care exista deja pe tricouri, semn că portretul stilizat al „Unicului căpitan” a fost acoperit cu cel al lui Il Luce.

Suporterii dinamoviști au remarcat detaliul și s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare: „Hîldan nu poate fi înlocuit”, „Nu se putea găsi un alt loc pe tricou pentru omagiu?”.

Chipul lui Cătălin Hîldan de pe fața tricourilor a relocat pe mâneca stângă, sub formă de contur alb.

Dinamoviștii au avut și banderole negre pe brațul drept, cu chipul și numele lui Mircea Lucescu, purtate inclusiv de stafful tehnic.

