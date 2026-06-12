Ioan Varga a venit cu o scurtă reacție după ce clubul său a fost amendat de UEFA pentru datoriile acumulate în ultimul sezon.

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CFR Cluj a primit o amendă de 200.000 de euro din partea Corpului de Control Financiar al Cluburilor, ca urmare a restanțelor pe care le-a adunat în stagiunea 2025-2026, însă patronul ardelenilor nu s-a arătat îngrijorat.

Ioan Varga: „Tot ce trebuie plătit, o să plătim”

Informat ulterior despre sancțiunea venită de la forul european, Varga a transmis că se va conforma.

„Tot ce trebuie plătit o să plătim. Normal că o să achităm amenda de la UEFA”, a spus patronul de la CFR Cluj, potrivit fanatik.ro.

Totodată, clubul a intrat sub monitorizarea UEFA pentru următoarele două sezoane și va fi exclusă din competițiile europene dacă vor mai acumula astfel de datorii.

Problemele financiare de la CFR din ultimul sezon au fost uriașe, așa cum a arătat și raportul financiar publicat la începutul lunii aprilie.

Aceleași probleme au dus la încheierea cu scandal a colaborării cu fostul antrenor, Daniel Pancu, iar apoi inclusiv fostul selecționer, Edi Iordănescu, ar fi refuzat să preia echipa din cauza situației incerte.

CFR Cluj va juca în preliminariile Conference League

După ce a încheiat sezonul pe locul 3, CFR Cluj va reprezenta România în Conference League. Formația din Gruia își va începe parcursul din turul al doilea.

Ardelenii își vor afla adversara săptămâna viitoare, atunci când va avea loc tragerea la sorți. CFR va fi cap de serie.

Posibili adversari CFR Cluj în turul 2 din Conference League:

Motherwell (Scoția)

Vikingur (Insulele Feroe)

La Fiorita (San Marino)

DAC Dunajska Streda (Slovacia)

GAIS Goteborg (Suedia)

IFK Goteborg (Suedia)

NK Varazdin (Croația)

Beitar Ierusalim (Israel)

Decic Tuzi (Muntenegru)

Dila Gori (Georgia)

MSK Zilina (Slovacia)

Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Gzira United (Malta)

Hapoel Tel-Aviv (Israel)

Paksi FC (Ungaria)

DVSC Debrecen (Ungaria)

Polissya Zhytomyr (Ucraina)

LNZ Cherkasy (Ucraina)

Zeleznicar Pancevo (Serbia)

FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina)

Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

St Joseph's FC (Gibraltar)

Urartu FC (Armenia)

FC Struga (Macedonia de Nord)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

NK Koper (Slovenia)

NK Bravo (Slovenia)

Aluminij (Slovenia)

Turan Tovuz (Azerbaidjan)

Egnatia Rrogozhine (Albania)

Zimbru Chisinau (Moldova)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Valur Reykjavik (Islanda)

FK Auda (Letonia)

Velez Mostar (Bosnia și Herțegovina)

CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Shelbourne (Irlanda)

Derry City (Irlanda de Nord)

Vestri (Islanda)

KF Dukagjini (Kosovo)

Coleraine (Irlanda de Nord)

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