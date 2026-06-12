Răzvan Sava (23 de ani) ar urma să fie împrumutat de Udinese la Universitatea Craiova, formație care a realizat eventul în acest sezon.

Oltenii vor reprezenta România în preliminariile Ligii Campionilor în stagiunea următoare.

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Portarul român a ajuns la Udinese în vara lui 2024, de la CFR Cluj, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro și este foarte aproape de o întoarcere în Liga 1.

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Răzvan Sava ar urma să evolueze sub formă de împrumut la U Craiova

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, U Craiova a ajuns la un acord cu formația din Serie A pentru împrumutul lui Sava până în vara lui 2027.

Mai mult, Udinese ar urma să-i acopere internaționalului român și o parte din salariu.

Răzvan Sava a evoluat doar în 23 de meciuri pentru Udinese/ Foto: IMAGO

„Dacă aș avea o ofertă sau dacă clubul ar accepta, aș pleca, dar acum încerc să mă concentrez pe antrenamente, ca să fiu cât mai pregătit. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea...

Desigur, este mai bine să joci. Asta e valabil pentru fiecare jucător și pentru fiecare portar”, declara Sava în urmă cu câteva luni.

Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino U19, Torino și CFR Cluj sunt echipele la care a mai jucat internaționalul român de-a lungul carierei.

Sava ar urma să fie al doilea portar care ajunge pe „Ion Oblemenco” în această vară după Alexandru Maxim (19 ani).

2.500.000 de euro este cota lui Sava, potrivit transfermarkt.ro

Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko sunt ceilalți goalkeeperi din lotul oltenilor.

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