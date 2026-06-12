Sava, la un pas de România O echipă din Liga 1 ar fi bătut palma cu Udinese » Detalii despre transfer
Răzvan Sava/ Foto: IMAGO
Superliga

Sava, la un pas de România O echipă din Liga 1 ar fi bătut palma cu Udinese » Detalii despre transfer

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 17:01
  • Răzvan Sava (23 de ani) ar urma să fie împrumutat de Udinese la Universitatea Craiova, formație care a realizat eventul în acest sezon.
  • Oltenii vor reprezenta România în preliminariile Ligii Campionilor în stagiunea următoare.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portarul român a ajuns la Udinese în vara lui 2024, de la CFR Cluj, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro și este foarte aproape de o întoarcere în Liga 1.

Noua țintă a Craiovei Oltenii au pus ochii pe un jucător  crescut de Dinamo Zagreb
Citește și
Noua țintă a Craiovei Oltenii au pus ochii pe un jucător crescut de Dinamo Zagreb
Citește mai mult
Noua țintă a Craiovei Oltenii au pus ochii pe un jucător  crescut de Dinamo Zagreb

Răzvan Sava ar urma să evolueze sub formă de împrumut la U Craiova

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, U Craiova a ajuns la un acord cu formația din Serie A pentru împrumutul lui Sava până în vara lui 2027.

Mai mult, Udinese ar urma să-i acopere internaționalului român și o parte din salariu.

Răzvan Sava a evoluat doar în 23 de meciuri pentru Udinese/ Foto: IMAGO Răzvan Sava a evoluat doar în 23 de meciuri pentru Udinese/ Foto: IMAGO
Răzvan Sava a evoluat doar în 23 de meciuri pentru Udinese/ Foto: IMAGO

„Dacă aș avea o ofertă sau dacă clubul ar accepta, aș pleca, dar acum încerc să mă concentrez pe antrenamente, ca să fiu cât mai pregătit. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea...

Desigur, este mai bine să joci. Asta e valabil pentru fiecare jucător și pentru fiecare portar”, declara Sava în urmă cu câteva luni.

  • Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino U19, Torino și CFR Cluj sunt echipele la care a mai jucat internaționalul român de-a lungul carierei.

Sava ar urma să fie al doilea portar care ajunge pe „Ion Oblemenco” în această vară după Alexandru Maxim (19 ani).

2.500.000 de euro
este cota lui Sava, potrivit transfermarkt.ro

Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko sunt ceilalți goalkeeperi din lotul oltenilor.

Citește și

Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit
Superliga
14:37
Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit
Citește mai mult
Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit
Pleacă Al Hamlawi? Atacantul Craiovei a intrat în atenția unui club important din Europa » Ce ofertă a refuzat deja
Superliga
19:13
Pleacă Al Hamlawi? Atacantul Craiovei a intrat în atenția unui club important din Europa » Ce ofertă a refuzat deja
Citește mai mult
Pleacă Al Hamlawi? Atacantul Craiovei a intrat în atenția unui club important din Europa » Ce ofertă a refuzat deja

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Universitatea Craiova udinese transfer liga 1 razvan sava
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share