CFR Cluj - Dinamo. „Câinii” au deschis scorul în Gruia prin reușita lui Alex Pop, care a venit după un moment de maximă inspirație a căpitanului Cătălin Cîrjan

În minutul 23, Pop a fost găsit de o pasă luminoasă a lui Cîrjan, din propria jumătate, l-a lăsat în urmă pe Huja și l-a învins pe Mihai Popa cu un șut precis.

VIDEO Alex Pop, al cincilea gol pentru Dinamo

Assistul lui Cîrjan, 23 de ani, a fost al șaselea din acest sezon pentru căpitanul „câinilor” și cel mai spectaculos dintre ele.

Alex Pop, 26 de ani, atacantul titularizat de Kopic în fața „vișiniilor”, a reușit al cincilea gol în actuala stagiune, în ambele competiții.

FOTO Ocazie uriașă ratată de Cîrjan pe final

În prelungirile partidei, Cîrjan a fost și protagonistul unei ocazii uriașe de gol, prin care Dinamo putea pleca din Ardeal cu toate punctele.

Armstrong, Musi și Cîrjan au scăpat spre poartă pe un contraatac, scoțianul i-a pasat căpitanului printre picioarele lui Braun. Cîrjan l-a păcălit pe Popa și a încercat să trimită o „scăriță”.

Mingea se ducea în gol, dar Braun a revenit, a intervenit in extremis și a reușit să o scoată și să-și salveze echipa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport