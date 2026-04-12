FIFA pregătește un scenariu de urgență în cazul în care Iran decide să se retragă de la CM 2026.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Participarea statului asiatic la CM 2026 este încă incertă, din cauza conflictului cu SUA, în ciuda asigurărilor date de președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani).

FIFA pregătește un scenariu de urgență dacă Iran se retrage de la CM 2026

Șansele ca Iran să se retragă de la turneul final au crescut și mai mult după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Forul mondial nu a stat mult pe gânduri, iar în acest moment sunt desfășurate discuții pentru organizarea unui play-off intercontinental excepțional, în cazul în care Iran refuză să participe la CM 2026, informează goal.com, care citează RMC Sport.

Acest play-off ar include două echipe din Asia și două din Europa, care au ratat calificarea la turneul final.

Echipele vor fi alese în funcție de clasamentul coeficientului FIFA, iar Italia este una dintre cele două echipe europene, care ar putea juca în play-off, dacă retragerea Iranului se confirmă.

„Squadra Azzurra” a pierdut finala barajului cu Bosnia, 1-1 (1-4 d.pen) și a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Olăroiu speră și el

Selecționata din Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, ar putea fi, de asemenea, o candidată pentru a participa la playoff-ul excepțional, după ce a fost eliminată de Irak, în ultimul baraj al zonei Asia, scor 2-3 la general.

Grupa Iranului de la CM 2026

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

