Rasism la Dinamo - CFR Câțiva spectatori de la Tribuna a II-a au imitat sunete de maimuță când jucătorii de culoare ai ardelenilor erau la minge + Cum a reacționat Braun

DINAMO - CFR CLUJ. Câțiva spectatori de la tribuna II, pe Arcul de Triumf, au avut o atitudine rasistă la adresa jucătorilor de culoare ai ardelenilor.

Cele două formații s-au întâlnit în etapa a noua din play-off-ul Ligii 1, penultima, duelul fiind foarte important pentru locul al treilea al clasamentului.

Rasism la Dinamo - CFR Cluj

În repriza a doua a meciului, dinspre tribuna a doua s-au auzit de mai multe ori sunete care imitau o maimuță.

Astfel de sunete s-au auzit atunci când Christopher Braun, Tidiane Keita sau Sheriff Sinyan se aflau în posesia balonului.

Braun le-a bătut obrazul respectivilor, lucru care n-a părut să-i calmeze.

La finalul partidei, antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, a fost ținta unui comportament asemănător al mai multor suporteri dinamoviști din aceeași zonă a stadionului, care i-au strigat „Țiganule, țiganule”:

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu

Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Marcu Claudiu

: Colţescu Sebastian, : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, : Flueran Viorel Nicușor, : Marcu Claudiu Stadion: Arena Mr. Bit Arcul de Triumf (Bucureşti - Bucureşti)

