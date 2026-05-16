Pușcaș s-a accidentat iar FOTO. Pericol major la baraj, dacă nu revine Karamoko! Atacantul lui Dinamo a ieșit după 38 de minute din meciul cu CFR Cluj. Ce probleme acuza

DINAMO - CFR CLUJ. George Pușcaș (30 de ani) s-a accidentat și a fost schimbat de Zeljko Kopic (48 de ani) în minutul 38 al partidei.

Ghinion curat pentru George Pușcaș. Decisiv în etapa trecută, când a spart gheața în tricoul lui Dinamo și a reușit o pasă decisivă în victoria cu FC Argeș (2-1), atacantul a fost nevoit să părăsească prematur terenul la duelul cu CFR Cluj.

Pușcaș a acuzat probleme medicale și a făcut semn că nu mai poate continua partida. Zeljko Kopic s-a conformat și l-a trimis imediat pe teren pe Alexandru Musi.

Pe banca de rezervă, fotoreporterii GOLAZO.ro l-au surprins pe George cu un pansament și o pungă cu gheață la coapsa piciorului drept.

Atacantul se confruntă cu o pubalgie, iar Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” anunța în urmă cu câteva zile că Pușcaș ia în calcul să se opereze la finalul sezonului.

Totuși, accidentarea atacantului pare să fie una nouă, musculară, la coapsă. Pușcaș va fi supus unui RMN zilele viitoare, pentru a aflat cât de gravă e leziunea.

Vestea este una cum nu se poate mai proastă pentru Dinamo.

„Câinii” și-au asigurat calificarea la barajul pentru Conference League, dar în acest moment, Zeljko Kopic are un singur atacant de meserie în lot.

Este vorba de Alex Pop, cel care a acuzat și el probleme medicale în duelul cu ardelenii.

Mamoudou Karamoko este în continuare accidentat, după meciul cu U Cluj (2-0), iar situația sa rămâne una incertă.

Cătălin Cîrjan are și el probleme

Accidentat de Cristi Mihai la unul dintre antrenamentele duelului cu U Craiova (0-1), căpitanul lui Dinamo a evoluat pentru a doua etapă consecutivă cu probleme la genunchiul stâng.

În duelul cu CFR Cluj, Cîrjan a fost lovit de mai multe ori, iar Zeljko Kopic a decis să-l înlocuiască în minutul 61, cu Milanov.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start

Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș ('38 Musi), Pop Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Marcu Claudiu

Stadion: Arena Mr. Bit Arcul de Triumf (Bucureşti - Bucureşti)

