Robert Ilyeș și-a anunțat plecarea Victoria cu Botoșani, ultimul meci pe banca celor de la Csikszereda: „Sunt epuizat”

CSIKSZEREDA - FC BOTOȘANI 1-0. Robert Ilyeș (52 de ani) a anunțat că se desparte de ciucani, după mai bine de trei ani.

Robert Ilyeș a fost instalat în primăvara anului 2023 la cârma celor de la Csikszereda, echipă cu care a reușit promovarea și menținerea în Liga 1.

Tehnicianul a ales să nu-și mai prelungească înțelegerea scadentă în această vară și a ales să părăsească echipa.

„După o victorie contează că am lăsat o ultimă impresie împotriva unei echipe care joacă barajul.

Au și ei frustrarea lor, pentru că au simțit și ei ce efort am depus. Rezultatele care au venit pe parcurs ne-au dat încredere, dar trebuie să rămânem modești și să ne gândim la începutul campionatului, când nimeni nu ne dădea nicio șansă.

A fost ultimul meu meci. Nu știu, ar trebui să scriu o carte ca să vă explic, așa că o să țin pentru mine. A fost o înțelegere reciprocă, atât eu, cât și clubul, nu am vrut să continuăm.

Sincer, știam câtă muncă trebuie să depun ca să promovez o echipă și să o mențin în prima ligă.

Plec cu fruntea sus, s-a încheiat un ciclu de trei ani. Las ceva în urma mea și îi mulțumesc clubului pentru încredere” , a declarat Robert Ilyeș, citat de digisport.ro.

Robert Ilyeș: „Sunt epuizat fizic și psihic”

Întrebat dacă se află în negocieri cu o altă formație, Ilyeș a anunțat că, pentru moment, își dorește să ia o pauză de la fotbal.

„Nu, în momentul de față nu am vorbit cu nicio echipă, cu niciun conducător. Abia aștept să plec într-o vacanță, să uit de fotbal, pentru că sunt epuizat fizic și psihic.

Nu cred că am chef acum să vorbesc despre fotbal. Poate trebuie să fac o pauză mai lungă ca să îmi repun gândurile în ordine și să revin la sănătatea mea mentală normală”, a concluzionat Ilyeș.

Tehnicianul și-a încheiat astfel al doilea mandat pe banca ciucanilor. Ilyeș ajungea la Csikszereda în vara lui 2012, pe vremea când încă era jucător activ.

A mai condus echipa între 2013 și 2017. Între 2019 și 2021 a fost secund în mandatele lui Leo Grozavu, Cristiano Bergodi și Csaba Laszlo la Sepsi.

Istvan Szabo îl va înlocui

În locul lui Ilyeș, Csikszereda îl va numi pe Istvan Szabo (59 de ani), ultima dată antrenor la Nyiregyhaza Spartacus, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

De-a lungul carierei, antrenorul maghiar a pregătit doar echipa din Ungaria: Cegled, Tiszakecske, Dabas, Kecskemeti și Nyiregyhaza Spartacus.

